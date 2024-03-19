https://crimea.ria.ru/20240319/v-germanii-plany-izyat-aktivy-rossii-nazvali-neprikrytoy-ekspropriatsiey-1135851383.html

В Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией

В Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией - РИА Новости Крым, 19.03.2024

В Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией

Намерение стран Европы направить для помощи Украине доходы от замороженных активов Российской Федерации навредит мировому порядку. Такое заявление сделала... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T20:59

2024-03-19T20:59

2024-03-19T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Намерение стран Европы направить для помощи Украине доходы от замороженных активов Российской Федерации навредит мировому порядку. Такое заявление сделала депутат бундестага Сара Вагенкнехт, пишет РИА Новости.Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что доходы от замороженных в Европе российских активов будут использованы для покупки оружия для Украины. Он заявил, что министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы обсудить конкретную реализацию данного шага в начале следующей недели."Это неприкрытая экспроприация, которая, естественно, приведет к тому, что страны, которые, возможно, не входят в западный блок, будут очень тщательно обдумывать, держать ли им свои резервы в евро", - заявила она на еженедельной пресс-конференции в бундестаге.Она назвала опасным развитием открытое заявление Германии о подобных шагах и напомнила, что в России пообещали ответить зеркально.После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах.В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".В то же время агентство Bloomberg указывало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обмен замороженными активами - Кабмин утвердил условияВ Киеве заявили о "первых результатах" по конфискации активов РоссииРоссийские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине

https://crimea.ria.ru/20240226/popakhivaet-litsemeriem-kiev-obvinil-zapad-v-nezhelanii-izymat-aktivy-rf-1135212793.html

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германия, россия, украина, в мире, замороженные активы россии, мнения, бундестаг, политика, новости, экономика