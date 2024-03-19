Рейтинг@Mail.ru
В Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240319/v-germanii-plany-izyat-aktivy-rossii-nazvali-neprikrytoy-ekspropriatsiey-1135851383.html
В Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией
В Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией - РИА Новости Крым, 19.03.2024
В Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией
Намерение стран Европы направить для помощи Украине доходы от замороженных активов Российской Федерации навредит мировому порядку. Такое заявление сделала... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T20:59
2024-03-19T20:59
германия
россия
украина
в мире
замороженные активы россии
мнения
бундестаг
политика
новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1a/1120985309_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_fcd9981179b2e1049edb3584197be9c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Намерение стран Европы направить для помощи Украине доходы от замороженных активов Российской Федерации навредит мировому порядку. Такое заявление сделала депутат бундестага Сара Вагенкнехт, пишет РИА Новости.Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что доходы от замороженных в Европе российских активов будут использованы для покупки оружия для Украины. Он заявил, что министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы обсудить конкретную реализацию данного шага в начале следующей недели."Это неприкрытая экспроприация, которая, естественно, приведет к тому, что страны, которые, возможно, не входят в западный блок, будут очень тщательно обдумывать, держать ли им свои резервы в евро", - заявила она на еженедельной пресс-конференции в бундестаге.Она назвала опасным развитием открытое заявление Германии о подобных шагах и напомнила, что в России пообещали ответить зеркально.После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах.В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".В то же время агентство Bloomberg указывало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обмен замороженными активами - Кабмин утвердил условияВ Киеве заявили о "первых результатах" по конфискации активов РоссииРоссийские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине
https://crimea.ria.ru/20240226/popakhivaet-litsemeriem-kiev-obvinil-zapad-v-nezhelanii-izymat-aktivy-rf-1135212793.html
германия
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1a/1120985309_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9d228ca160706a8bfd9df1fd4f38e5bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, россия, украина, в мире, замороженные активы россии, мнения, бундестаг, политика, новости, экономика
В Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией

Депутат бундестага назвала неприкрытой экспроприацией планы изъять активы России для Киева

20:59 19.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Намерение стран Европы направить для помощи Украине доходы от замороженных активов Российской Федерации навредит мировому порядку. Такое заявление сделала депутат бундестага Сара Вагенкнехт, пишет РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что доходы от замороженных в Европе российских активов будут использованы для покупки оружия для Украины. Он заявил, что министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы обсудить конкретную реализацию данного шага в начале следующей недели.
"Это неприкрытая экспроприация, которая, естественно, приведет к тому, что страны, которые, возможно, не входят в западный блок, будут очень тщательно обдумывать, держать ли им свои резервы в евро", - заявила она на еженедельной пресс-конференции в бундестаге.
Она назвала опасным развитием открытое заявление Германии о подобных шагах и напомнила, что в России пообещали ответить зеркально.
"Мы вступаем в мировой порядок, в котором, по сути, в международной политике больше не соблюдается закон и права собственности - то есть то, чем всегда очень дорожили страны с рыночной экономикой", - добавила она.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах.
В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".
В то же время агентство Bloomberg указывало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обмен замороженными активами - Кабмин утвердил условия
В Киеве заявили о "первых результатах" по конфискации активов России
Российские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине
МИД Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
26 февраля, 10:38
"Попахивает лицемерием": Киев обвинил Запад в нежелании изымать активы РФ
 
ГерманияРоссияУкраинаВ миреЗамороженные активы РоссииМненияБундестагПолитикаНовостиЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03На дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальта
21:45Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир
21:40МОК допустил к Олимпийским играм в Париже 12 россиян и 7 белорусов
21:29Ветеранам в Севастополе ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч рублей
21:14Где в центре Симферополя ограничат движение транспорта в среду
20:59В Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией
20:42Когда запустят поезда в Крым через Новороссию
20:28Пять мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Донецк и Горловку
20:16В расписание пригородных электричек в Крыму внесены новые изменения
20:01Киев одобрит снижение призывного возраста до конца марта - депутат рады
19:43Открыты продажи билетов на летний поезд из Петербурга в Евпаторию
19:31Василий Уткин – биография
19:04Умер спортивный комментатор Василий Уткин
18:59В центре Севастополя громко – флот учится уничтожать диверсантов
18:39Две главные эмоции: эксперты объяснили высокую явку на выборах президента
18:18МИД России выразил демарш советнику-посланнику Великобритании
18:04Погиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВ
17:51Франция готовит контингент для отправки на Украину - Нарышкин
17:33Когда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией
17:20Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет
Лента новостейМолния