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Доходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины - Шольц - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Доходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины - Шольц
Доходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины - Шольц - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Доходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины - Шольц
Доходы от замороженных в Европе российских активов будут использованы для покупки оружия для Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T18:28
2024-03-15T18:33
олаф шольц
россия
германия
украина
оружие
поставки западного оружия украине
замороженные активы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Доходы от замороженных в Европе российских активов будут использованы для покупки оружия для Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши.По словам Шольца, в понедельник министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы обсудить конкретную реализацию данного шага.После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах.В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".В то же время агентство Bloomberg указывало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Киев не получит замороженные резервы Банка России – экспертШтаты передадут российские конфискованные активы УкраинеКрах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики Запада
https://crimea.ria.ru/20240307/v-kieve-zayavili-o-pervykh-rezultatakh-po-konfiskatsii-aktivov-rossii-1135493126.html
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олаф шольц, россия, германия, украина, оружие, поставки западного оружия украине, замороженные активы россии
Доходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины - Шольц

Доходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины

18:28 15.03.2024 (обновлено: 18:33 15.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Доходы от замороженных в Европе российских активов будут использованы для покупки оружия для Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши.
"Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины", - заявил он.
По словам Шольца, в понедельник министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы обсудить конкретную реализацию данного шага.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах.
В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".
В то же время агентство Bloomberg указывало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.
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