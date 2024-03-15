https://crimea.ria.ru/20240315/dokhody-ot-zamorozhennykh-aktivov-rf-poydut-na-oruzhie-dlya-ukrainy---sholts-1135714896.html

Доходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины - Шольц

Доходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины - Шольц - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Доходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины - Шольц

Доходы от замороженных в Европе российских активов будут использованы для покупки оружия для Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T18:28

2024-03-15T18:28

2024-03-15T18:33

олаф шольц

россия

германия

украина

оружие

поставки западного оружия украине

замороженные активы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Доходы от замороженных в Европе российских активов будут использованы для покупки оружия для Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши.По словам Шольца, в понедельник министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы обсудить конкретную реализацию данного шага.После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах.В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".В то же время агентство Bloomberg указывало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Киев не получит замороженные резервы Банка России – экспертШтаты передадут российские конфискованные активы УкраинеКрах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики Запада

https://crimea.ria.ru/20240307/v-kieve-zayavili-o-pervykh-rezultatakh-po-konfiskatsii-aktivov-rossii-1135493126.html

россия

германия

украина

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