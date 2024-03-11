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Обмен замороженными активами - Кабмин утвердил условия - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Обмен замороженными активами - Кабмин утвердил условия
Обмен замороженными активами - Кабмин утвердил условия - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Обмен замороженными активами - Кабмин утвердил условия
Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями утверждены условия обмена замороженными активами, сделки должны быть завершены до 1... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T12:05
2024-03-11T12:05
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обмен замороженными активами
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями утверждены условия обмена замороженными активами, сделки должны быть завершены до 1 сентября 2024 года, сообщает в понедельник Минфин России. "Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами", – говорится в сообщении.Уточняется, что расчеты по операциям должны быть завершены в срок до 1 сентября. Условия обмена опубликованы на сайте организатора торгов - ООО "Инвестиционная палата".По данным компании, заявки физических лиц будут принимать с 25 марта при посредничестве брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. К выкупу доступны более 3,5 тысяч биржевых инструментов."19.00 по московскому времени 8 мая 2024 года - окончание приема заявок продавцов-резидентов", - цитирует сообщение "Инвестиционной палаты" РИА Новости.После подачи заявки физические лица - резиденты временно не смогут распоряжаться иностранными ценными бумагами, предъявленными к выкупу, но сохранят за собой право собственности на них.В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность обменять заблокированные в России иностранные активы на российские активы, замороженные на Западе. В рамках механизма обмена замороженными активами свои вложения смогут вернуть 2,5 млн из 3,6 млн пострадавших от западных санкций россиян, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагахВ ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".В то же время агентство Bloomberg указывало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Киев не получит замороженные резервы Банка России – экспертШтаты передадут российские конфискованные активы УкраинеКрах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики Запада
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4.7
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Обмен замороженными активами - Кабмин утвердил условия

Минфин: утверждены условия обмена замороженными активами

12:05 11.03.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями утверждены условия обмена замороженными активами, сделки должны быть завершены до 1 сентября 2024 года, сообщает в понедельник Минфин России.
"Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами", – говорится в сообщении.
Уточняется, что расчеты по операциям должны быть завершены в срок до 1 сентября. Условия обмена опубликованы на сайте организатора торгов - ООО "Инвестиционная палата".
По данным компании, заявки физических лиц будут принимать с 25 марта при посредничестве брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. К выкупу доступны более 3,5 тысяч биржевых инструментов.
"19.00 по московскому времени 8 мая 2024 года - окончание приема заявок продавцов-резидентов", - цитирует сообщение "Инвестиционной палаты" РИА Новости.
Сделка по выкупу будет состоять из четырех этапов. Физические лица - резиденты могут предъявить к выкупу иностранные бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. руб. Начальная стоимость каждой ценной бумаги в заявке будет определяться в рублях по курсу Банка России на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года.
После подачи заявки физические лица - резиденты временно не смогут распоряжаться иностранными ценными бумагами, предъявленными к выкупу, но сохранят за собой право собственности на них.
В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность обменять заблокированные в России иностранные активы на российские активы, замороженные на Западе.
В рамках механизма обмена замороженными активами свои вложения смогут вернуть 2,5 млн из 3,6 млн пострадавших от западных санкций россиян, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах
В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".
В то же время агентство Bloomberg указывало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.
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