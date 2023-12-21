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2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активами - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активами
2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активами - РИА Новости Крым, 21.12.2023
2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активами
В рамках механизма обмена замороженными активами свои вложения смогут вернуть 2,5 млн из 3,6 млн пострадавших от западных санкций россиян. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T17:54
2023-12-21T17:42
россия
минфин россии
антон силуанов
экономика
общество
новости
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В рамках механизма обмена замороженными активами свои вложения смогут вернуть 2,5 млн из 3,6 млн пострадавших от западных санкций россиян. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ предусматривающий возможность обменять заблокированные в России иностранные активы на российские, замороженные на Западе.Документ предусматривает возможность обмена заблокированными активами стоимостью до 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.Под обмен подпадут активы розничных российских инвесторов, которые, как правило, вкладывают свои средства в ценные бумаги. В соответствии с указом, заинтересованные зарубежные инвесторы смогут купить у инвесторов РФ заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа "С", где аккумулируются активы иностранных инвесторов в России.Ранее Силуанов заявил, что у более чем 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 триллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин пригрозил ЕС конфискацией их активовШтаты передадут российские конфискованные активы УкраинеПочему Киев не получит замороженные резервы Банка России – эксперт
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россия, минфин россии, антон силуанов, экономика, общество, новости, санкции против россии
2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активами

2,5 млн россиян смогут вернуть свои вложения при обмене замороженными активами – Минфин

17:54 21.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В рамках механизма обмена замороженными активами свои вложения смогут вернуть 2,5 млн из 3,6 млн пострадавших от западных санкций россиян. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы видим, что западные страны блокировали инвестиции наших граждан, компаний, которые были вложены в иностранные ценные бумаги, на западных финансовых рынках. На сегодняшний момент количество пострадавших российских граждан составило 3,6 млн человек. Наша задача – помочь людям, у которых заблокированы деньги в иностранных активах. Надеемся, что около 2,5 млн человек смогут получить и вернуть свои вложения", – сказал глава Минфина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ предусматривающий возможность обменять заблокированные в России иностранные активы на российские, замороженные на Западе.
Документ предусматривает возможность обмена заблокированными активами стоимостью до 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.
Под обмен подпадут активы розничных российских инвесторов, которые, как правило, вкладывают свои средства в ценные бумаги. В соответствии с указом, заинтересованные зарубежные инвесторы смогут купить у инвесторов РФ заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа "С", где аккумулируются активы иностранных инвесторов в России.
Ранее Силуанов заявил, что у более чем 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 триллиона рублей.
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