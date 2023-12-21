https://crimea.ria.ru/20231221/25-mln-rossiyan-smogut-vernut-vlozheniya-pri-obmene-zamorozhennymi-aktivami-1133713878.html

2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активами

2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активами - РИА Новости Крым, 21.12.2023

2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активами

В рамках механизма обмена замороженными активами свои вложения смогут вернуть 2,5 млн из 3,6 млн пострадавших от западных санкций россиян. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T17:54

2023-12-21T17:54

2023-12-21T17:42

россия

минфин россии

антон силуанов

экономика

общество

новости

санкции против россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119147797_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f6700f8a7a71de6abc77cc959652bb31.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В рамках механизма обмена замороженными активами свои вложения смогут вернуть 2,5 млн из 3,6 млн пострадавших от западных санкций россиян. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ предусматривающий возможность обменять заблокированные в России иностранные активы на российские, замороженные на Западе.Документ предусматривает возможность обмена заблокированными активами стоимостью до 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.Под обмен подпадут активы розничных российских инвесторов, которые, как правило, вкладывают свои средства в ценные бумаги. В соответствии с указом, заинтересованные зарубежные инвесторы смогут купить у инвесторов РФ заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа "С", где аккумулируются активы иностранных инвесторов в России.Ранее Силуанов заявил, что у более чем 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 триллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин пригрозил ЕС конфискацией их активовШтаты передадут российские конфискованные активы УкраинеПочему Киев не получит замороженные резервы Банка России – эксперт

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минфин россии, антон силуанов, экономика, общество, новости, санкции против россии