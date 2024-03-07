Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили о "первых результатах" по конфискации активов России - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240307/v-kieve-zayavili-o-pervykh-rezultatakh-po-konfiskatsii-aktivov-rossii-1135493126.html
В Киеве заявили о "первых результатах" по конфискации активов России
В Киеве заявили о "первых результатах" по конфискации активов России - РИА Новости Крым, 07.03.2024
В Киеве заявили о "первых результатах" по конфискации активов России
Киев готовит правовые механизмы для конфискации замороженных странами запада 300 миллиардов евро российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T17:46
2024-03-07T17:46
украина
денис шмыгаль
в мире
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
заморозка активов россии
деньги
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110272/58/1102725803_0:906:1626:1821_1920x0_80_0_0_0d709a2aacdaf2ccf80a41214fc089b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Киев готовит правовые механизмы для конфискации замороженных странами запада 300 миллиардов евро российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале."Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией. В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты", - заявил Шмыгаль.В начале этого года президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Киева - он заявил, что причиной считает отсутствие законодательных решений на уровне Евросоюза.25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак также призывал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти доходы намерены использовать на производство оружия для ВСУ.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 млрд долларов. Разговоры о конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения.На днях директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой не только риски судебных разбирательств, но и "угрозы для международной валютной системы".Ранее в Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".В МИД России предупредили, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры.При этом США давят на Европу в вопросе изъятия российских активов, что неминуемо приведет к подрыву доверия международных инвесторов к ЕС и другим негативным последствиям, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделают хуже себе: Силуанов об идее передачи российских активов КиевуРоссийские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине"Попахивает лицемерием": Киев обвинил Запад в нежелании изымать активы РФ
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110272/58/1102725803_0:754:1626:1974_1920x0_80_0_0_eeb5ffce6c49a423de790f48e84feaaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, денис шмыгаль, в мире, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , заморозка активов россии, деньги, экономика, новости
В Киеве заявили о "первых результатах" по конфискации активов России

Киев готовит правовые механизмы для конфискации 300 млрд евро российских активов

17:46 07.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Киев готовит правовые механизмы для конфискации замороженных странами запада 300 миллиардов евро российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией. В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты", - заявил Шмыгаль.
В начале этого года президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Киева - он заявил, что причиной считает отсутствие законодательных решений на уровне Евросоюза.
25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак также призывал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти доходы намерены использовать на производство оружия для ВСУ.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 млрд долларов. Разговоры о конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения.
На днях директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой не только риски судебных разбирательств, но и "угрозы для международной валютной системы".
Ранее в Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
В МИД России предупредили, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры.
При этом США давят на Европу в вопросе изъятия российских активов, что неминуемо приведет к подрыву доверия международных инвесторов к ЕС и другим негативным последствиям, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сделают хуже себе: Силуанов об идее передачи российских активов Киеву
Российские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине
"Попахивает лицемерием": Киев обвинил Запад в нежелании изымать активы РФ
 
УкраинаДенис ШмыгальВ миреЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовЗаморозка активов РоссииДеньгиЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59Крым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста
18:46Как выбрать цветы и сохранить их свежесть – советы Роспотребнадзора
18:35Очередь перед Крымским мостом за час выросла в два раза
18:29ПСБ выбрали банком для бизнеса более 4 тысяч предпринимателей Крыма
18:26Атака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчина
18:04Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке
17:46В Киеве заявили о "первых результатах" по конфискации активов России
17:36Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода
17:30Швеция официально стала членом НАТО
17:10Больше 100 машин ждут проезда по Крымскому мосту
17:05Молодежь из Крыма и Сирии договорилась о совместных проектах
16:53Потери ВСУ: украинские войска за сутки лишились 820 боевиков
16:36Первый в России конкурс винных гидов запустили в Крыму
16:28Заняли новые рубежи: российские военные продвигаются вперед в зоне СВО
16:18Валиева исключена из списков кандидатов в сборную России
16:12Горы под запретом: в Сочи ожидается сильный снег
15:55В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню"
15:32В Ялте парковки станут бесплатными на два дня
15:12Зачем Киев создает "военные администрации" в Крыму – депутат Госдумы
15:06Эксперты перед 8 Марта изучили особенности финансового поведения женщин
Лента новостейМолния