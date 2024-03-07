https://crimea.ria.ru/20240307/v-kieve-zayavili-o-pervykh-rezultatakh-po-konfiskatsii-aktivov-rossii-1135493126.html

В Киеве заявили о "первых результатах" по конфискации активов России

В Киеве заявили о "первых результатах" по конфискации активов России - РИА Новости Крым, 07.03.2024

В Киеве заявили о "первых результатах" по конфискации активов России

Киев готовит правовые механизмы для конфискации замороженных странами запада 300 миллиардов евро российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T17:46

2024-03-07T17:46

2024-03-07T17:46

украина

денис шмыгаль

в мире

замороженные активы россии

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Киев готовит правовые механизмы для конфискации замороженных странами запада 300 миллиардов евро российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале."Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией. В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты", - заявил Шмыгаль.В начале этого года президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Киева - он заявил, что причиной считает отсутствие законодательных решений на уровне Евросоюза.25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак также призывал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти доходы намерены использовать на производство оружия для ВСУ.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 млрд долларов. Разговоры о конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения.На днях директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой не только риски судебных разбирательств, но и "угрозы для международной валютной системы".Ранее в Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".В МИД России предупредили, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры.При этом США давят на Европу в вопросе изъятия российских активов, что неминуемо приведет к подрыву доверия международных инвесторов к ЕС и другим негативным последствиям, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделают хуже себе: Силуанов об идее передачи российских активов КиевуРоссийские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине"Попахивает лицемерием": Киев обвинил Запад в нежелании изымать активы РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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