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"Попахивает лицемерием": Киев обвинил Запад в нежелании изымать активы РФ - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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"Попахивает лицемерием": Киев обвинил Запад в нежелании изымать активы РФ
"Попахивает лицемерием": Киев обвинил Запад в нежелании изымать активы РФ - РИА Новости Крым, 26.02.2024
"Попахивает лицемерием": Киев обвинил Запад в нежелании изымать активы РФ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "лицемерием" доводы некоторых западных чиновников и политиков о том, что конфискация замороженных российских активов... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T10:38
2024-02-26T10:38
дмитрий кулеба
украина
замороженные российские активы
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "лицемерием" доводы некоторых западных чиновников и политиков о том, что конфискация замороженных российских активов нарушит верховенство закона. Об этом он написал в своей статье для американского издания Politico.Кулеба также призвал конфисковать замороженные активы российских бизнесменов.Глава МИД Украины добавил, что российских активов, замороженных в Великобритании, Люксембурге и Швейцарии, "будет достаточно для удовлетворения потребностей Украины в восстановлении транспортной инфраструктуры", в том числе 16 гражданских аэропортов, 344 мостов и 25 тыс. километров дорог.А замороженных активов РФ во Франции на сумму около 1,5 млрд долларов, по словам Кулебы, "будет достаточно для строительства новой гидроэлектростанции, чтобы заменить Каховскую ГЭС".Заморозка активов РФ и возможный ответ Москвы на их изъятиеНедружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее в вопросе конфискации российских активов".Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой риски для международной валютной системы,Лидеры стран G7 опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что российские суверенные активы в юрисдикциях государств "Большой семерки" "останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине".Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РИА Новости заявил, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ. По его словам, в России "заморожено не меньше западных активов".Читайте также на РИА Новости Крым:"На восстановление": Киев намерен продать российские активыРоссийские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер ЛяйенВ МИД предупредили о жестком ответе на попытку использовать активы России
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дмитрий кулеба, украина, замороженные российские активы, замороженные активы россии, в мире, россия, новости, политика
"Попахивает лицемерием": Киев обвинил Запад в нежелании изымать активы РФ

МИД Украины обвинил Запад в лицемерии из-за нежелания изымать замороженные активы России

10:38 26.02.2024
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкМИД Украины
МИД Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "лицемерием" доводы некоторых западных чиновников и политиков о том, что конфискация замороженных российских активов нарушит верховенство закона. Об этом он написал в своей статье для американского издания Politico.
"Некоторые на Западе создают препятствия для этого (изъятия российских активов - ред.), прибегают к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием", – приводит слова министра РИА Новости.
Кулеба также призвал конфисковать замороженные активы российских бизнесменов.
Глава МИД Украины добавил, что российских активов, замороженных в Великобритании, Люксембурге и Швейцарии, "будет достаточно для удовлетворения потребностей Украины в восстановлении транспортной инфраструктуры", в том числе 16 гражданских аэропортов, 344 мостов и 25 тыс. километров дорог.
А замороженных активов РФ во Франции на сумму около 1,5 млрд долларов, по словам Кулебы, "будет достаточно для строительства новой гидроэлектростанции, чтобы заменить Каховскую ГЭС".

Заморозка активов РФ и возможный ответ Москвы на их изъятие

Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее в вопросе конфискации российских активов".
Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой риски для международной валютной системы,
Лидеры стран G7 опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что российские суверенные активы в юрисдикциях государств "Большой семерки" "останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине".
Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РИА Новости заявил, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ. По его словам, в России "заморожено не меньше западных активов".
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Дмитрий КулебаУкраинаЗамороженные российские активыЗамороженные активы РоссииВ миреРоссияНовостиПолитика
 
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