https://crimea.ria.ru/20240225/premer-britanii-prizval-smelee-konfiskovyvat-zamorozhennye-aktivy-rf-1135195703.html
Премьер Британии призвал "смелее" конфисковывать замороженные активы РФ
Премьер Британии призвал "смелее" конфисковывать замороженные активы РФ - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Премьер Британии призвал "смелее" конфисковывать замороженные активы РФ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы. РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T10:31
2024-02-25T10:31
2024-02-25T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://crimea.ria.ru/20240224/g7-ostavyat-aktivy-rf-zamorozhennymi-do-vozmescheniya-uscherba-kievu-1135190707.html
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риши сунак, великобритания, политика, новости, замороженные активы россии, россия
Премьер Британии призвал "смелее" конфисковывать замороженные активы РФ
Премьер Британии призвал "смелее" конфисковывать замороженные активы РФ
10:31 25.02.2024 (обновлено: 10:47 25.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы.
"Мы должны быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов. Это начинается с изъятия миллиардов в виде процентов, которые приносят эти активы, и отправке их Украине. А затем вместе с G7 мы должны найти законные способы конфисковать сами активы и также отправить их Украине", - написал премьер в своей статье для газеты Times.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.