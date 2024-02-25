Рейтинг@Mail.ru
Премьер Британии призвал "смелее" конфисковывать замороженные активы РФ - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240225/premer-britanii-prizval-smelee-konfiskovyvat-zamorozhennye-aktivy-rf-1135195703.html
Премьер Британии призвал "смелее" конфисковывать замороженные активы РФ
Премьер Британии призвал "смелее" конфисковывать замороженные активы РФ - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Премьер Британии призвал "смелее" конфисковывать замороженные активы РФ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы. РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T10:31
2024-02-25T10:47
риши сунак
великобритания
политика
новости
замороженные активы россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134155593_0:0:3344:1882_1920x0_80_0_0_c65361423f51889ca679294530cfa70b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://crimea.ria.ru/20240224/g7-ostavyat-aktivy-rf-zamorozhennymi-do-vozmescheniya-uscherba-kievu-1135190707.html
великобритания
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134155593_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_1f94820d70d536ad489d691c0a02cc29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
риши сунак, великобритания, политика, новости, замороженные активы россии, россия
Премьер Британии призвал "смелее" конфисковывать замороженные активы РФ

Премьер Британии призвал "смелее" конфисковывать замороженные активы РФ

10:31 25.02.2024 (обновлено: 10:47 25.02.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы.
"Мы должны быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов. Это начинается с изъятия миллиардов в виде процентов, которые приносят эти активы, и отправке их Украине. А затем вместе с G7 мы должны найти законные способы конфисковать сами активы и также отправить их Украине", - написал премьер в своей статье для газеты Times.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Вчера, 21:21
G7 оставят активы РФ замороженными до возмещения "ущерба" Киеву
 
Риши СунакВеликобританияПолитикаНовостиЗамороженные активы РоссииРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Перед Крымским мостом скопилась очередь из 190 машин
13:55Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки
13:41Российские войска улучшили позиции в районе Авдеевки
13:12В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду
12:38В Белгороде объявили ракетную опасность
12:25Путин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ
12:21Потеряют страну: Лукашенко назвал главное условие существования Украины
12:01Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2025 году
11:55"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежи
11:48ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область
11:35Будет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление Зеленского
11:11Крымский зоопарк "Сказка" и "Аскания-Нова" обменяются животными
10:57Кулеба предложил переименовать Одессу
10:31Премьер Британии призвал "смелее" конфисковывать замороженные активы РФ
09:45Удары по инфраструктуре Украины: где прогремели взрывы
09:17"Сила моя со мной": Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой
08:48Досрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье
08:25Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в Китае у границы с Киргизией
07:48Зачем нужен период охлаждения при получении кредита – мнение
07:316 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью
Лента новостейМолния