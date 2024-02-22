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В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов

В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов - РИА Новости Крым, 22.02.2024

В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T20:49

2024-02-22T20:49

2024-02-22T20:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой риски для международной валютной системы, пишет РИА Новости.Козак добавила, что подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации.Она также признала, что, несмотря на введенные санкции, Россия демонстрирует удивительный экономический рост.В докладе за январь МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель был увеличен на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой в октябре прошлого года.В январе в ходе в встречи с представителями Дальневосточного федерального округа президент России Владимир Путин заявил, что по объему экономики Российская Федерация является первой в Европе. По его словам, рост внутреннего рынка и расширение контактов России с зарубежными странами - государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывают дополнительные возможности для российской экономики и практически любого бизнеса.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – ПутинПутин оценил запас прочности экономической и финансовой систем РоссииОпыт Крыма поможет всей России в укреплении экономики – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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