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В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов
В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов - РИА Новости Крым, 22.02.2024
В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов
Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T20:49
2024-02-22T20:49
международный валютный фонд (мвф)
экономика
россия
в мире
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
заморозка активов россии
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санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой риски для международной валютной системы, пишет РИА Новости.Козак добавила, что подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации.Она также признала, что, несмотря на введенные санкции, Россия демонстрирует удивительный экономический рост.В докладе за январь МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель был увеличен на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой в октябре прошлого года.В январе в ходе в встречи с представителями Дальневосточного федерального округа президент России Владимир Путин заявил, что по объему экономики Российская Федерация является первой в Европе. По его словам, рост внутреннего рынка и расширение контактов России с зарубежными странами - государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывают дополнительные возможности для российской экономики и практически любого бизнеса.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – ПутинПутин оценил запас прочности экономической и финансовой систем РоссииОпыт Крыма поможет всей России в укреплении экономики – мнение
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В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов

Конфискация российских активов несет риски для международной валютной системы - МВФ

20:49 22.02.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой риски для международной валютной системы, пишет РИА Новости.
"Риски включают возможность судебного разбирательства, ответные меры и угрозы для международной валютной системы", - сказала она на брифинге.
Козак добавила, что подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации.
Она также признала, что, несмотря на введенные санкции, Россия демонстрирует удивительный экономический рост.

"Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста", — сказала Козак.

В докладе за январь МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель был увеличен на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой в октябре прошлого года.
В январе в ходе в встречи с представителями Дальневосточного федерального округа президент России Владимир Путин заявил, что по объему экономики Российская Федерация является первой в Европе. По его словам, рост внутреннего рынка и расширение контактов России с зарубежными странами - государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывают дополнительные возможности для российской экономики и практически любого бизнеса.
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