https://crimea.ria.ru/20240224/g7-ostavyat-aktivy-rf-zamorozhennymi-do-vozmescheniya-uscherba-kievu-1135190707.html

G7 оставят активы РФ замороженными до возмещения "ущерба" Киеву

G7 оставят активы РФ замороженными до возмещения "ущерба" Киеву - РИА Новости Крым, 24.02.2024

G7 оставят активы РФ замороженными до возмещения "ущерба" Киеву

Лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине, следует из опубликованного ими заявления. РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T21:21

2024-02-24T21:21

2024-02-24T21:27

замороженные активы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине, следует из опубликованного ими заявления.Отмечается, что лидеры приветствуют правовые шаги ЕС по обеспечению использования замороженных активов в связи с соответствующим законодательством.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://crimea.ria.ru/20240219/na-vosstanovlenie-kiev-nameren-prodat-rossiyskie-aktivy-1135043692.html

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замороженные активы россии, банк россии, g7, политика, украина, в мире, россия