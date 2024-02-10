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В МИД предупредили о жестком ответе на попытку использовать активы России

В МИД предупредили о жестком ответе на попытку использовать активы России - РИА Новости Крым, 10.02.2024

В МИД предупредили о жестком ответе на попытку использовать активы России

Компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры. Об этом... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T13:26

2024-02-10T13:26

2024-02-10T13:26

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

замороженные активы россии

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

заморозка активов россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В МИД в субботу уточнили, что Европейский союз больше не желает отдавать собственные деньги на поддержку киевского режима, планируя рассчитаться с ним замороженными российскими активами.При этом дипломат подчеркнула, что если подобный сценарий с использованием российских резервов в качестве залога или применением иных инструментов обеспечения все же будет реализован, "любые лица и фонды, которые решатся на приобретение соответствующих облигаций, станут первыми кандидатами на попадание под контрмеры, включая финансовые и имущественные".По ее словам, в настоящее время в правительстве рассматривается целый ряд вариантов оказания правового и экономического воздействия на тех, кто рассчитывает нажиться на воровстве принадлежащих России активов.В конце января сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незаконное изъятие активов подорвет доверие международных инвесторов к Европе и приведет к другим негативным для ЕС юридическим и финансовым последствиям. А в МИД заверили, что ответные меры со стороны России в случае конфискации ее активов будут весьма болезненными для Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в ЕвропеИзъятие российских активов на Западе: каким будет ответ Москвы"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: эксперт

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