https://crimea.ria.ru/20240124/v-senate-ssha-progolosovali-za-peredachu-zamorozhennykh-aktivov-rossii-kievu-1134438391.html

В сенате США проголосовали за передачу замороженных активов России Киеву

В сенате США проголосовали за передачу замороженных активов России Киеву - РИА Новости Крым, 24.01.2024

В сенате США проголосовали за передачу замороженных активов России Киеву

Законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине в среду поддержан на голосовании комитета по международным отношениям сената США. Об... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T20:13

2024-01-24T20:13

2024-01-24T20:13

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замороженные активы россии

замороженные российские активы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине в среду поддержан на голосовании комитета по международным отношениям сената США. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает РИА Новости.Отмечается, что инициатива была поддержана 20 членами профильного комитета, против проголосовал только сенатор Рэнд Пол. Теперь документ должен быть одобрен полным составов Сената.Глава киевского режима Владимир Зеленский в начале января призвал страны Запада передать Украине замороженные российские активы. Он заявил, что такой шаг был бы "справедливым", и добавил, что у западных политиков есть "историческая возможность" его сделать.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незаконное изъятие активов подорвет доверие международных инвесторов к Европе и приведет к другим негативным для ЕС юридическим и финансовым последствиям. А в МИД заверили, что ответные меры со стороны России в случае конфискации ее активов будут весьма болезненными для Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: экспертИзъятие российских активов на Западе: каким будет ответ МосквыВ Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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