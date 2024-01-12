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Изъятие российских активов на Западе: каким будет ответ Москвы - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Изъятие российских активов на Западе: каким будет ответ Москвы
Изъятие российских активов на Западе: каким будет ответ Москвы - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Изъятие российских активов на Западе: каким будет ответ Москвы
Ответные меры со стороны России в случае конфискации ее активов будут весьма болезненными для Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T13:34
2024-01-12T13:35
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
в мире
сша
европейский союз
экономика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Ответные меры со стороны России в случае конфискации ее активов будут весьма болезненными для Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, США пытаются убедить страны Евросоюза первыми совершить нелегитимные действия по конфискации российских активов, чтобы ЕС "принял на себя все неминуемые негативные экономические, юридические и моральные последствия такого шага".Захарова также отметила, что изъятие суверенных российских резервов чревато пагубными последствиями для финансовой и инвестиционной сферы в тех государствах, которые вопреки предупреждениям здравомыслящих экспертов пойдут на подобный шаг.Глава киевского режима Владимир Зеленский в начале января призвал страны Запада передать Украине замороженные российские активы. Зеленский заявил, что такой шаг был бы "справедливым", и добавил, что у западных политиков есть "историческая возможность" его сделать.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило на этой неделе, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незаконное изъятие активов подорвет доверие международных инвесторов к Европе и приведет к другим негативным для ЕС юридическим и финансовым последствиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский требует передать российские активы Киеву - ответ сенатора РФПередадут ли США замороженные российские активы Украине – Белый дом2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активами
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , в мире, сша, европейский союз, экономика, россия, новости
Изъятие российских активов на Западе: каким будет ответ Москвы

МИД России пообещал принять "болезненные" для Запада меры в случае изъятия активов РФ

13:34 12.01.2024 (обновлено: 13:35 12.01.2024)
 
© © Fotolia / thodonalСлиток золота, монеты и банкноты евро
Слиток золота, монеты и банкноты евро
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Ответные меры со стороны России в случае конфискации ее активов будут весьма болезненными для Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Меры ответные будут приняты, и будут приняты такие меры, что их заметят, почувствуют, они будут болезненными для тех, кто развязывает очередной виток торгово-экономической и финансовой войны", - сказала дипломат на брифинге в пятницу.
По ее словам, США пытаются убедить страны Евросоюза первыми совершить нелегитимные действия по конфискации российских активов, чтобы ЕС "принял на себя все неминуемые негативные экономические, юридические и моральные последствия такого шага".
Захарова также отметила, что изъятие суверенных российских резервов чревато пагубными последствиями для финансовой и инвестиционной сферы в тех государствах, которые вопреки предупреждениям здравомыслящих экспертов пойдут на подобный шаг.
"Российская сторона не заинтересована в подобном развитии ситуации, но готова к любым вариантам, в том числе предусматривающим адекватные ответы на очередные недружественные действия", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в начале января призвал страны Запада передать Украине замороженные российские активы. Зеленский заявил, что такой шаг был бы "справедливым", и добавил, что у западных политиков есть "историческая возможность" его сделать.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило на этой неделе, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незаконное изъятие активов подорвет доверие международных инвесторов к Европе и приведет к другим негативным для ЕС юридическим и финансовым последствиям.
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