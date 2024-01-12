https://crimea.ria.ru/20240112/izyatie-rossiyskikh-aktivov-na-zapade-kakim-budet-otvet-moskvy-1134149031.html

Изъятие российских активов на Западе: каким будет ответ Москвы

Изъятие российских активов на Западе: каким будет ответ Москвы - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Изъятие российских активов на Западе: каким будет ответ Москвы

Ответные меры со стороны России в случае конфискации ее активов будут весьма болезненными для Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T13:34

2024-01-12T13:34

2024-01-12T13:35

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

замороженные активы россии

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конфискация замороженных российских активов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Ответные меры со стороны России в случае конфискации ее активов будут весьма болезненными для Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, США пытаются убедить страны Евросоюза первыми совершить нелегитимные действия по конфискации российских активов, чтобы ЕС "принял на себя все неминуемые негативные экономические, юридические и моральные последствия такого шага".Захарова также отметила, что изъятие суверенных российских резервов чревато пагубными последствиями для финансовой и инвестиционной сферы в тех государствах, которые вопреки предупреждениям здравомыслящих экспертов пойдут на подобный шаг.Глава киевского режима Владимир Зеленский в начале января призвал страны Запада передать Украине замороженные российские активы. Зеленский заявил, что такой шаг был бы "справедливым", и добавил, что у западных политиков есть "историческая возможность" его сделать.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило на этой неделе, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незаконное изъятие активов подорвет доверие международных инвесторов к Европе и приведет к другим негативным для ЕС юридическим и финансовым последствиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский требует передать российские активы Киеву - ответ сенатора РФПередадут ли США замороженные российские активы Украине – Белый дом2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активами

https://crimea.ria.ru/20231029/volodin-prigrozil-es-konfiskatsiey-ikh-aktivov-1132391674.html

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