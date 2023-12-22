https://crimea.ria.ru/20231222/peredadut-li-ssha-zamorozhennye-rossiyskie-aktivy-ukraine--belyy-dom-1133723203.html

Передадут ли США замороженные российские активы Украине – Белый дом

Передадут ли США замороженные российские активы Украине – Белый дом - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Передадут ли США замороженные российские активы Украине – Белый дом

Вашингтон считает преждевременными разговоры о вероятной передаче замороженных в США российских суверенных активов для поддержки Украины. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T09:19

2023-12-22T09:19

2023-12-22T09:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Вашингтон считает преждевременными разговоры о вероятной передаче замороженных в США российских суверенных активов для поддержки Украины. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РИА Новости.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины. По данным издания, дискуссия идет также о том, сможет ли Киев расходовать передаваемые ей российские деньги на военные нужды или цели их использования будут ограничены только расходами на восстановление и поддержку экономики.После начала специальной военной операции на Украине США и страны G7 заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц на сумму около 300 миллиардов евро. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС. По данным расчетно-клиринговой системы Euroclear, в 2023 году в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов удалось заработать порядка 3 млрд евро.Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал намерение "Большой семерки" передать Украине российские активы "выстрелом себе в ногу". По его словам, ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам.Он также подчеркнул, что в таком случае у России возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств.В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".Читайте также на РИА Новости Крым:2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активамиПутин подписал указ о возможном обмене замороженных активов россиянВолодин пригрозил ЕС конфискацией их активов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, украина, сша, деньги, в мире, политика, джон кирби