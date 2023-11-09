https://crimea.ria.ru/20231109/vystrel-sebe-v-nogu---volodin-o-planakh-g7-na-rossiyskie-aktivy-1132679183.html

"Выстрел себе в ногу" - Володин о планах G7 на российские активы

"Выстрел себе в ногу" - Володин о планах G7 на российские активы - РИА Новости Крым, 09.11.2023

"Выстрел себе в ногу" - Володин о планах G7 на российские активы

Намерение "Большой семерки" передать Украине замороженные активы России является преступлением, требующим международной правовой оценки, и одновременно... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T10:22

2023-11-09T10:22

2023-11-09T10:22

вячеслав володин

g7

политика

россия

украина

новости

мнения

сша

европейский союз

финансы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132679055_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_76e9c19e6b03db594f08cecb8c5f734e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Намерение "Большой семерки" передать Украине замороженные активы России является преступлением, требующим международной правовой оценки, и одновременно "выстрелом в ногу" странам G7, которые потеряют интерес со стороны инвесторов ввиду своей ненадежности. Такое мнение выразил председатель государственной думы Российской Федерации Владимир Володин.Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США ранее поддержал законопроект, по которому Украине будут переданы замороженные российские активы.США и их "шестерки"Он также подчеркнул, что в таком случае у России возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств."На экономику РФ это решение не повлияет. Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов. Самый надежный способ вложений — это инвестиции в свою страну — Россию. И деньги будут целы, и совесть чище", - считает глава ГД.После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах.В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".В то же время агентство Bloomberg указало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Читайте также на РИА Новости Крым:Володин пригрозил ЕС конфискацией их активовШтаты передадут российские конфискованные активы УкраинеКрах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики Запада

россия

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, g7, политика, россия, украина, новости, мнения, сша, европейский союз, финансы, замороженные российские активы