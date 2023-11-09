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"Выстрел себе в ногу" - Володин о планах G7 на российские активы - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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"Выстрел себе в ногу" - Володин о планах G7 на российские активы
"Выстрел себе в ногу" - Володин о планах G7 на российские активы - РИА Новости Крым, 09.11.2023
"Выстрел себе в ногу" - Володин о планах G7 на российские активы
Намерение "Большой семерки" передать Украине замороженные активы России является преступлением, требующим международной правовой оценки, и одновременно... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T10:22
2023-11-09T10:22
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Намерение "Большой семерки" передать Украине замороженные активы России является преступлением, требующим международной правовой оценки, и одновременно "выстрелом в ногу" странам G7, которые потеряют интерес со стороны инвесторов ввиду своей ненадежности. Такое мнение выразил председатель государственной думы Российской Федерации Владимир Володин.Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США ранее поддержал законопроект, по которому Украине будут переданы замороженные российские активы.США и их "шестерки"Он также подчеркнул, что в таком случае у России возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств."На экономику РФ это решение не повлияет. Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов. Самый надежный способ вложений — это инвестиции в свою страну — Россию. И деньги будут целы, и совесть чище", - считает глава ГД.После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах.В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".В то же время агентство Bloomberg указало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Читайте также на РИА Новости Крым:Володин пригрозил ЕС конфискацией их активовШтаты передадут российские конфискованные активы УкраинеКрах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики Запада
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вячеслав володин, g7, политика, россия, украина, новости, мнения, сша, европейский союз, финансы, замороженные российские активы
"Выстрел себе в ногу" - Володин о планах G7 на российские активы

Володин: намерение G7 украсть замороженные активы России сработает против Запада

10:22 09.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Намерение "Большой семерки" передать Украине замороженные активы России является преступлением, требующим международной правовой оценки, и одновременно "выстрелом в ногу" странам G7, которые потеряют интерес со стороны инвесторов ввиду своей ненадежности. Такое мнение выразил председатель государственной думы Российской Федерации Владимир Володин.
Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США ранее поддержал законопроект, по которому Украине будут переданы замороженные российские активы.

США и их "шестерки"

"Незаконное решение США и их "шестерки" — выстрел себе в ногу. Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам. Своими действиями G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС. Это наносит непоправимый ущерб международному праву", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что в таком случае у России возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств.

"На экономику РФ это решение не повлияет. Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов. Самый надежный способ вложений — это инвестиции в свою страну — Россию. И деньги будут целы, и совесть чище", - считает глава ГД.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах.
В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".
В то же время агентство Bloomberg указало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.
В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом.
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Вячеслав ВолодинG7ПолитикаРоссияУкраинаНовостиМненияСШАЕвропейский СоюзФинансыЗамороженные российские активы
 
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