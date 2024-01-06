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Зеленский требует передать российские активы Киеву - ответ сенатора РФ

Зеленский требует передать российские активы Киеву - ответ сенатора РФ - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Зеленский требует передать российские активы Киеву - ответ сенатора РФ

Киев привык жить за счет России, которая фактически создала Украину, при этом любые финансовые вливания в экономику страны традиционно оседают в карманах... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T20:28

2024-01-06T20:28

2024-01-06T20:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Киев привык жить за счет России, которая фактически создала Украину, при этом любые финансовые вливания в экономику страны традиционно оседают в карманах украинских чиновников в виде "откатов". Такое мнение выразил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя призыв Владимира Зеленского передать Украине замороженные на Западе средства России.Глава киевского режима Владимир Зеленский 6 января в соцсети X призвал страны Запада передать Украине замороженные российские активы. Зеленский заявил, что такой шаг был бы "справедливым", и добавил, что у западных политиков есть "историческая возможность" его сделать.При этом сенатор констатировал, что любые финансовые вливания в киевский режим в итоге разворовываются политической верхушкой Украины, где "откаты" всегда составляют не менее 50% всех поступлений. Цеков также подчеркнул, что киевские власти "разбазарили" наследие Советского Союза."Владимир Владимирович (Путин - ред.) пришел и, как говорится, очень быстро навел порядок в этих взаимоотношениях с Украиной, за что его верхушка украинского сообщества и ненавидит", —убежден парламентарий.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация Байдена начала переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины. По данным издания, дискуссия идет также о том, сможет ли Киев расходовать передаваемые ей российские деньги на военные нужды или цели их использования будут ограничены только расходами на восстановление и поддержку экономики.После начала специальной военной операции на Украине США и страны G7 заморозили валютные активы Центрального банка России, а также российских юридических и физических лиц на сумму около 300 миллиардов евро. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС. По данным расчетно-клиринговой системы Euroclear, в 2023 году в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов удалось заработать порядка 3 млрд евро.Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал намерение "Большой семерки" передать Украине российские активы "выстрелом себе в ногу". По его словам, ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам.Он также подчеркнул, что в таком случае у России возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств.В ноябре 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".В апреле 2023-го президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Читайте также на РИА Новости Крым:Володин пригрозил ЕС конфискацией их активовКрах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики Запада

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в мире, украина, владимир зеленский (президент украины), новости, россия, замороженные активы россии, сергей цеков, политика, мнения