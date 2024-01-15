https://crimea.ria.ru/20240115/reparatsionnye-obligatsii--eto-sposob-ukrast-rossiyskie-dengi-ekspert-1134206803.html

"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: эксперт

"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: эксперт - РИА Новости Крым, 15.01.2024

"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: эксперт

Идея выпустить так называемые "репарационные" облигации – это еще одна попытка Запада обосновать банальную кражу российских активов. Такое заявление РИА Новости РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T18:45

2024-01-15T18:45

2024-01-15T18:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Идея выпустить так называемые "репарационные" облигации – это еще одна попытка Запада обосновать банальную кражу российских активов. Такое заявление РИА Новости Крым сделал политолог Владимир Шаповалов - член правления Российской ассоциации политической науки.О выпуске подобного рода облигаций, которые будут обеспечены российскими замороженными активами, идет речь в публикации агентства Reuters. По версии авторов, это может стать механизмом для "законного" присвоения средств России, замороженных на европейских счетах."Понятно, что Запад устал платить за украинские военные действия и стремится найти какие-то модели для объяснения того, а как же, с одной стороны, избегнуть выплаты денег Украине, а с другой - продлить военные действия и нанести какие-то удары по России. И вот для этого придумываются разные модели, в том числе абсолютно бессмысленная, безумная идея взыскать какие-то репарации с России, хотя это невозможно сделать по определению", - сказал эксперт.Как только на Западе начнут какие-то реальные действия с замороженными российскими активами, Россия ответит на это зеркальными мерами, утверждает он.Шаповалов подчеркнул, что репарации всегда выплачивает проигравшая сторона – обычно это часть договора о капитуляции. Большой опыт по таким выплатам есть у Германии – ей приходилось делать это после двух мировых войн, инициатором которых она была."Россия не выплачивает репараций, поскольку ведет справедливые войны и одерживает в этих войнах победы", - подчеркнул политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Не помогут: в США одобрили финансирование властей без поддержки УкраинеКак долго США будут помогать УкраинеУкраине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг

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мнения, украина, россия, в мире, политика, владимир шаповалов