https://crimea.ria.ru/20240115/reparatsionnye-obligatsii--eto-sposob-ukrast-rossiyskie-dengi-ekspert-1134206803.html
"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: эксперт
"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: эксперт - РИА Новости Крым, 15.01.2024
"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: эксперт
Идея выпустить так называемые "репарационные" облигации – это еще одна попытка Запада обосновать банальную кражу российских активов. Такое заявление РИА Новости РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T18:45
2024-01-15T18:45
2024-01-15T18:59
мнения
эксклюзивы риа новости крым
украина
россия
в мире
политика
владимир шаповалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/05/1118480530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52cb5e8d6d76a146994ccf20b49b462b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Идея выпустить так называемые "репарационные" облигации – это еще одна попытка Запада обосновать банальную кражу российских активов. Такое заявление РИА Новости Крым сделал политолог Владимир Шаповалов - член правления Российской ассоциации политической науки.О выпуске подобного рода облигаций, которые будут обеспечены российскими замороженными активами, идет речь в публикации агентства Reuters. По версии авторов, это может стать механизмом для "законного" присвоения средств России, замороженных на европейских счетах."Понятно, что Запад устал платить за украинские военные действия и стремится найти какие-то модели для объяснения того, а как же, с одной стороны, избегнуть выплаты денег Украине, а с другой - продлить военные действия и нанести какие-то удары по России. И вот для этого придумываются разные модели, в том числе абсолютно бессмысленная, безумная идея взыскать какие-то репарации с России, хотя это невозможно сделать по определению", - сказал эксперт.Как только на Западе начнут какие-то реальные действия с замороженными российскими активами, Россия ответит на это зеркальными мерами, утверждает он.Шаповалов подчеркнул, что репарации всегда выплачивает проигравшая сторона – обычно это часть договора о капитуляции. Большой опыт по таким выплатам есть у Германии – ей приходилось делать это после двух мировых войн, инициатором которых она была."Россия не выплачивает репараций, поскольку ведет справедливые войны и одерживает в этих войнах победы", - подчеркнул политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Не помогут: в США одобрили финансирование властей без поддержки УкраинеКак долго США будут помогать УкраинеУкраине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг
https://crimea.ria.ru/20240115/dyru-v-byudzhete-na-ukraine-khotyat-zalatat-reparatsionnymi-obligatsiyami-1134205445.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/05/1118480530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa58a9f645e88afd423be7b7668efc83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, украина, россия, в мире, политика, владимир шаповалов
"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: эксперт
На Западе придумали механизм "репарационных" облигаций для кражи российских миллиардов
18:45 15.01.2024 (обновлено: 18:59 15.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Идея выпустить так называемые "репарационные" облигации – это еще одна попытка Запада обосновать банальную кражу российских активов. Такое заявление РИА Новости Крым сделал политолог Владимир Шаповалов - член правления Российской ассоциации политической науки.
"Что касается конкретных схем "давайте выпустим бумажку и при помощи этой бумажки украдем российские деньги", то каким образом будет работать этот механизм, в общем-то, не имеет значения. Запад придумывает разные способы сделать эту кражу законной, но кража всегда является кражей, какое бы основание под нее не подводили", - говорит он.
О выпуске подобного рода облигаций, которые будут обеспечены российскими замороженными активами
, идет речь в публикации агентства Reuters.
По версии авторов, это может стать механизмом для "законного" присвоения средств России, замороженных на европейских счетах.
"Понятно, что Запад устал платить за украинские военные действия и стремится найти какие-то модели для объяснения того, а как же, с одной стороны, избегнуть выплаты денег Украине, а с другой - продлить военные действия и нанести какие-то удары по России. И вот для этого придумываются разные модели, в том числе абсолютно бессмысленная, безумная идея взыскать какие-то репарации с России, хотя это невозможно сделать по определению", - сказал эксперт.
Как только на Западе начнут какие-то реальные действия с замороженными российскими активами, Россия ответит на это зеркальными мерами, утверждает он.
"И этот ответ Западу точно не понравится, потому что в России существуют достаточно большие западные активы, которые немедленно будут национализированы. Сумма этих активов нисколько не уступает тем российским денежным средствам, которые находятся за рубежом", - убежден Шаповалов.
Шаповалов подчеркнул, что репарации всегда выплачивает проигравшая сторона – обычно это часть договора о капитуляции. Большой опыт по таким выплатам есть у Германии – ей приходилось делать это после двух мировых войн, инициатором которых она была.
"Россия не выплачивает репараций, поскольку ведет справедливые войны и одерживает в этих войнах победы", - подчеркнул политолог.
Читайте также на РИА Новости Крым: