Дыру в бюджете на Украине хотят залатать "репарационными" облигациями
Украина хочет заработать 300 млрд долларов на продаже "репарационных" облигаций
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАкция в поддержку евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Выпуск облигаций, обеспеченных средствами, которые Россия якобы должна будет выплатить в качестве репараций, - это хорошая возможность для Украины заработать около 300 миллиардов долларов. Такое мнение высказал обозреватель агентства Reuters Хьюго Диксон.
"Соединенные Штаты и Европейский Союз изо всех сил пытаются продолжать выписывать чеки стране. Они при этом не хотят передавать 300 миллиардов долларов из резервов Российского центрального банка, которые западные правительства заморозили в начале войны. Вот предложение запасного плана. Киев мог бы собрать деньги, продав облигации, подкрепленные будущими требованиями о возмещении ущерба от войны против Москвы", - пишет он.
Подобные предложения все чаще звучат и на Украине, и на Западе, пишет автор. По его мнению, это может стать серьезным основанием для "законной" передачи замороженных активов России на нужды ВСУ. При этом авторы материала все же сомневаются, что репарационные выплаты от России могут стать достаточно привлекательным обеспечением для инвесторов.
"Облигации будут настолько рискованными, что инвесторы потребуют большую скидку. Таким образом, Киев не получит ничего похожего на полные 300 миллиардов долларов. В конце концов, даже если в результате судебного процесса будет присуждена компенсация Украине за ущерб, западные правительства могут не захотеть передать право собственности на российские резервы Киеву. Сама Украина также может отказаться от требований репараций в рамках какого-то будущего мирного соглашения", - пишет Хьюго Диксон.
Поэтому главными вкладчиками в эти облигации должны стать западные государства. Украина сможет передать им права на будущие репарации, и они, в свою очередь, получат право требовать взыскания долга с РФ, в том числе путем передачи замороженных активов.
Тем временем выплаты Украине в странах Евросоюза и Соединенных Штатах Америки задерживаются на неопределенный срок. В США не могут принять бюджет, в котором заложена поддержка военных действий на Украине. Из-за этого в Конгрессе был принят проект временного финансирования правительства, без пакета помощи Украине.
Из-за политических разногласий, в том числе и по вопросу финансирования Украины, государственный бюджет-2024 не смогли принять в Германии. В итоге министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства.
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