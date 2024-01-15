https://crimea.ria.ru/20240115/dyru-v-byudzhete-na-ukraine-khotyat-zalatat-reparatsionnymi-obligatsiyami-1134205445.html

Дыру в бюджете на Украине хотят залатать "репарационными" облигациями

Дыру в бюджете на Украине хотят залатать "репарационными" облигациями - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Дыру в бюджете на Украине хотят залатать "репарационными" облигациями

Выпуск облигаций, обеспеченных средствами, которые Россия якобы должна будет выплатить в качестве репараций, - это хорошая возможность для Украины заработать... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T15:56

2024-01-15T15:56

2024-01-15T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Выпуск облигаций, обеспеченных средствами, которые Россия якобы должна будет выплатить в качестве репараций, - это хорошая возможность для Украины заработать около 300 миллиардов долларов. Такое мнение высказал обозреватель агентства Reuters Хьюго Диксон.Подобные предложения все чаще звучат и на Украине, и на Западе, пишет автор. По его мнению, это может стать серьезным основанием для "законной" передачи замороженных активов России на нужды ВСУ. При этом авторы материала все же сомневаются, что репарационные выплаты от России могут стать достаточно привлекательным обеспечением для инвесторов.Поэтому главными вкладчиками в эти облигации должны стать западные государства. Украина сможет передать им права на будущие репарации, и они, в свою очередь, получат право требовать взыскания долга с РФ, в том числе путем передачи замороженных активов.Тем временем выплаты Украине в странах Евросоюза и Соединенных Штатах Америки задерживаются на неопределенный срок. В США не могут принять бюджет, в котором заложена поддержка военных действий на Украине. Из-за этого в Конгрессе был принят проект временного финансирования правительства, без пакета помощи Украине.Из-за политических разногласий, в том числе и по вопросу финансирования Украины, государственный бюджет-2024 не смогли принять в Германии. В итоге министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Не помогут: в США одобрили финансирование властей без поддержки УкраинеКак долго США будут помогать УкраинеУкраине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, украина, политика, сша, европейский союз, мнения, бюджет