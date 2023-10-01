https://crimea.ria.ru/20231001/bez-pomoschi-ukraine-bayden-utverdil-vremennyy-byudzhet-ssha-1131775897.html

Без помощи Украине: Байден утвердил временный бюджет США

Без помощи Украине: Байден утвердил временный бюджет США - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Без помощи Украине: Байден утвердил временный бюджет США

Президент США Джо Байден подписал одобренный и представленный Конгрессом закон о продлении финансирования правительства, в котором не предусмотрена помощь... РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T10:15

2023-10-01T10:15

2023-10-01T10:15

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден подписал одобренный и представленный Конгрессом закон о продлении финансирования правительства, в котором не предусмотрена помощь Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома."В субботу, 30 сентября президент подписал закон, который предусматривает выделение ассигнований на финансовый год федеральным агентствам до 17 ноября 2023 года для продолжающихся проектов федерального правительства и продлевает действие нескольких истекающих полномочий", - говорится в сообщении.Одобренный ранее Палатой представителей закон предусматривает выделение средств на деятельность государственных учреждений на 45 дней.Таким образом, власти США предотвратили приостановку работы правительства – так называемый "шатдаун". Если бы американский лидер не подписал закон, в стране начались бы невыдача зарплат, увольнение госслужащих, прекращение действия ряда госпрограмм.При этом в подписанный Байденом закон не вошло положение о помощи Украине. Данный вопрос является предметом острых дискуссий между демократами и республиканцами.Дискуссии в США о помощи УкраинеНакануне более двух третей членов палаты представителей поддержали отдельную меру по финансированию Киева на 300 млн долларов. Байден заявил, что США "ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была приостановлена". Он призвал спикера Палаты представителей Конгресса, представителя Республиканской партии Кевина Маккарти в ближайшее время добиться одобрения инициативы о предоставлении Киеву дополнительной помощи.Как отмечает политолог-американист Малек Дудаков, Байден был вынужден подписать закон без пункта о финансировании Украины, чтобы избежать шатдауна. Однако впоследствии "торги возобновятся с новой силой".По словам Дудакова, несмотря на то, что шатдауна удалось избежать, ситуация для украинских лоббистов продолжает оставаться "стабильно тяжелой".Ранее телеканал CNN со ссылкой на расчеты управления генерального инспектора госдепартамента США и комитета по ответственному федеральному бюджету сообщил, что американский Конгресс суммарно одобрил выделение Украине помощи на сумму около 113 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Корейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и ЕвропаПочему конфликт на Украине может затянуться и кому это выгодно – мнение

https://crimea.ria.ru/20230926/u-ssha-zakanchivayutsya-dengi-dlya-pomoschi-ukraine--belyy-dom-1131662699.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, в мире, украина, финансы, новости