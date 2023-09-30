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Не помогут: в США одобрили финансирование властей без поддержки Украине
Не помогут: в США одобрили финансирование властей без поддержки Украине - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Не помогут: в США одобрили финансирование властей без поддержки Украине
Палата представителей США одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий... РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T22:12
2023-09-30T22:12
2023-09-30T22:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Палата представителей США одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий средства на поддержку Украины, трансляция голосования велась на канале C-Span, сообщает РИА Новости.Таким образом, у правительства США есть шанс избежать приближающегося шатдауна, который, в случае отсутствия консенсуса в Конгрессе по финансированию правительства, наступит уже завтра.Проект получил необходимые для его принятия две трети голосов в палате представителей: инициативу поддержали 335 конгрессменов, против выступил 91.Теперь инициативу должен одобрить Сенат. Если это случится, проект отправится на подпись президенту США Джо Байдену, который должен успеть подписать его до 00.00 воскресенья (07.00 по московскому времени).В США шатдауном называют прекращение деятельности федерального правительства и работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В таком случае госслужащие будут вынуждены выполнять свои обязанности без оплаты.В правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны. Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, направленные на предотвращение такого развития событий.Из-за разногласий между администрацией США и законодателями перспектив согласовать один из вариантов документа в установленный срок мало. Одно из ключевых противоречий — включение в бюджет средств для помощи Украине.
https://crimea.ria.ru/20230928/pereobuvanie-evropy-kakie-strany-otvorachivayutsya-ot-ukrainy-i-pochemu-1131735040.html
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сша, политика, в мире, украина, палата представителей сша, конгресс сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Не помогут: в США одобрили финансирование властей без поддержки Украине
Палата представителей США одобрила финансирование властей без помощи Киеву
22:12 30.09.2023 (обновлено: 22:41 30.09.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости.
Палата представителей США одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий средства на поддержку Украины, трансляция голосования велась на канале C-Span
, сообщает РИА Новости.
Таким образом, у правительства США есть шанс избежать приближающегося шатдауна, который, в случае отсутствия консенсуса в Конгрессе по финансированию правительства, наступит уже завтра.
Проект получил необходимые для его принятия две трети голосов в палате представителей: инициативу поддержали 335 конгрессменов, против выступил 91.
Теперь инициативу должен одобрить Сенат. Если это случится, проект отправится на подпись президенту США Джо Байдену, который должен успеть подписать его до 00.00 воскресенья (07.00 по московскому времени).
В США шатдауном называют прекращение деятельности федерального правительства и работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В таком случае госслужащие будут вынуждены выполнять свои обязанности без оплаты.
В правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны. Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, направленные на предотвращение такого развития событий.
Из-за разногласий между администрацией США и законодателями перспектив согласовать один из вариантов документа в установленный срок мало. Одно из ключевых противоречий — включение в бюджет средств для помощи Украине.