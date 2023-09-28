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Корейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа

Корейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Корейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа

Часть политических элит США и Европы хотели бы раздела Украины по корейскому сценарию, но исключительно для того, чтобы дать киевскому режиму передышку и вновь... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-28T06:03

2023-09-28T06:03

2023-09-27T17:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Часть политических элит США и Европы хотели бы раздела Украины по корейскому сценарию, но исключительно для того, чтобы дать киевскому режиму передышку и вновь накачать его оружием для нового витка конфликта. Такое мнение высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму"."Сегодня часть американских и европейских политиков пытаются заморозить конфликт на территории Украины, но не для того, чтобы остановить его и перевернуть страницу истории, а для того, чтобы просто получить передышку, накачать Украину оружием, обучить (военнослужащих) и снова бросить на войну с Россией", - считает эксперт.К счастью, по словам аналитика, российское руководство это хорошо понимает. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отметил, что Москва готова к переговорам с Украиной, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, поскольку российскую сторону уже один раз обманули с этим."Европа и США понимают, что Украина выдыхается в этом конфликте. Конечно же, они хотели бы заморозить его хотя бы на зимнее время. Это очень опасная тенденция", - отметил Колесниченко.По мнению политолога, все разговоры о расколе Украины преследуют цель лишь заморозить конфликт, но не устранить его причину, которая заключается в борьбе США за свою гегемонию и за сохранение главенствующей роли доллара.Ранее обозреватель испанской газеты El Pais Кристиан Сегура выразил мнение, что тупиковая ситуация на украинском фронте заставляет все больше склоняться к корейскому сценарию по разрешению конфликта на Украине – прекращению боевых действий и разделению государства на две части.По мнению журналиста, когда боевые действия прекратятся, часть Украины войдет в западный блок, а другая останется под контролем России.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему конфликт на Украине может затянуться и кому это выгодно – мнениеПопытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны провалилисьЧто ждет Украину и Зеленского в ближайшем будущем – прогноз политологов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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