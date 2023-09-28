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Корейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Корейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа
Корейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Корейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа
Часть политических элит США и Европы хотели бы раздела Украины по корейскому сценарию, но исключительно для того, чтобы дать киевскому режиму передышку и вновь... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-28T06:03
2023-09-27T17:56
радио "спутник в крыму"
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европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Часть политических элит США и Европы хотели бы раздела Украины по корейскому сценарию, но исключительно для того, чтобы дать киевскому режиму передышку и вновь накачать его оружием для нового витка конфликта. Такое мнение высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму"."Сегодня часть американских и европейских политиков пытаются заморозить конфликт на территории Украины, но не для того, чтобы остановить его и перевернуть страницу истории, а для того, чтобы просто получить передышку, накачать Украину оружием, обучить (военнослужащих) и снова бросить на войну с Россией", - считает эксперт.К счастью, по словам аналитика, российское руководство это хорошо понимает. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отметил, что Москва готова к переговорам с Украиной, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, поскольку российскую сторону уже один раз обманули с этим."Европа и США понимают, что Украина выдыхается в этом конфликте. Конечно же, они хотели бы заморозить его хотя бы на зимнее время. Это очень опасная тенденция", - отметил Колесниченко.По мнению политолога, все разговоры о расколе Украины преследуют цель лишь заморозить конфликт, но не устранить его причину, которая заключается в борьбе США за свою гегемонию и за сохранение главенствующей роли доллара.Ранее обозреватель испанской газеты El Pais Кристиан Сегура выразил мнение, что тупиковая ситуация на украинском фронте заставляет все больше склоняться к корейскому сценарию по разрешению конфликта на Украине – прекращению боевых действий и разделению государства на две части.По мнению журналиста, когда боевые действия прекратятся, часть Украины войдет в западный блок, а другая останется под контролем России.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему конфликт на Украине может затянуться и кому это выгодно – мнениеПопытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны провалилисьЧто ждет Украину и Зеленского в ближайшем будущем – прогноз политологов
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украина, сша, европа, нато, в мире, политика, россия, безопасность, мнения, вадим колесниченко, новости сво
Корейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа

Политолог Колесниченко: корейский сценарий даст Украине шанс накопить силы для новой войны

06:03 28.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоец ополчения Луганской народной республики срезает герб Украины с ворот здания областной администрации в Луганске
Боец ополчения Луганской народной республики срезает герб Украины с ворот здания областной администрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Часть политических элит США и Европы хотели бы раздела Украины по корейскому сценарию, но исключительно для того, чтобы дать киевскому режиму передышку и вновь накачать его оружием для нового витка конфликта. Такое мнение высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Сегодня часть американских и европейских политиков пытаются заморозить конфликт на территории Украины, но не для того, чтобы остановить его и перевернуть страницу истории, а для того, чтобы просто получить передышку, накачать Украину оружием, обучить (военнослужащих) и снова бросить на войну с Россией", - считает эксперт.
К счастью, по словам аналитика, российское руководство это хорошо понимает. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отметил, что Москва готова к переговорам с Украиной, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, поскольку российскую сторону уже один раз обманули с этим.
"Европа и США понимают, что Украина выдыхается в этом конфликте. Конечно же, они хотели бы заморозить его хотя бы на зимнее время. Это очень опасная тенденция", - отметил Колесниченко.
По мнению политолога, все разговоры о расколе Украины преследуют цель лишь заморозить конфликт, но не устранить его причину, которая заключается в борьбе США за свою гегемонию и за сохранение главенствующей роли доллара.
Ранее обозреватель испанской газеты El Pais Кристиан Сегура выразил мнение, что тупиковая ситуация на украинском фронте заставляет все больше склоняться к корейскому сценарию по разрешению конфликта на Украине – прекращению боевых действий и разделению государства на две части.
По мнению журналиста, когда боевые действия прекратятся, часть Украины войдет в западный блок, а другая останется под контролем России.
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