https://crimea.ria.ru/20230918/popytki-kieva-privlech-k-formule-mira-neytralnye-strany-provalilis-1131486822.html

Попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны провалились

Попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны провалились - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны провалились

Киев не может привлечь к реализации "формулы мира" нейтральные страны и международные организации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T09:14

2023-09-18T09:14

2023-09-18T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Киев не может привлечь к реализации "формулы мира" нейтральные страны и международные организации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.Летом в Копенгагене прошли переговоры по Украине с участием стран G7, некоторых членов БРИКС и Киева. На них обсуждались пути реализации так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Российская сторона заявила, что считает ее полностью оторванной от реальности.Также постпред заявил об отсутствии признаков того, что ООН удалось вовлечь в эту дискуссию. Более того, генсек организации Антониу Гутерреш не раз говорил о приверженности в данном вопросе принципу беспристрастности и равноудаленности, добавил он.Василий Небензя призвал "все, что говорят украинцы по поводу международной поддержки так называемого "плана Зеленского", сверять с фактами", в том числе "с недавним разделом заявления "двадцатки" по украинскому кризису". В декларации саммита G20 в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.Зеленский в ноябре 2022 года представил свою так называемую "формулу мира", состоящую из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. А глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что приверженность США и Великобритании "формуле мира" Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" ЗеленскогоПочему Запад настаивает на мирных переговорах по Украине – мнениеУкраина никогда не согласится на замороженный конфликт – Зеленский

https://crimea.ria.ru/20230917/lavrov-ssha-vedut-voynu-protiv-rossii-rukami-i-telami-ukrainy-1131475519.html

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