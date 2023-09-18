https://crimea.ria.ru/20230918/popytki-kieva-privlech-k-formule-mira-neytralnye-strany-provalilis-1131486822.html
Попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны провалились
Попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны провалились - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны провалились
Киев не может привлечь к реализации "формулы мира" нейтральные страны и международные организации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T09:14
2023-09-18T09:14
2023-09-18T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Киев не может привлечь к реализации "формулы мира" нейтральные страны и международные организации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.Летом в Копенгагене прошли переговоры по Украине с участием стран G7, некоторых членов БРИКС и Киева. На них обсуждались пути реализации так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Российская сторона заявила, что считает ее полностью оторванной от реальности.Также постпред заявил об отсутствии признаков того, что ООН удалось вовлечь в эту дискуссию. Более того, генсек организации Антониу Гутерреш не раз говорил о приверженности в данном вопросе принципу беспристрастности и равноудаленности, добавил он.Василий Небензя призвал "все, что говорят украинцы по поводу международной поддержки так называемого "плана Зеленского", сверять с фактами", в том числе "с недавним разделом заявления "двадцатки" по украинскому кризису". В декларации саммита G20 в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.Зеленский в ноябре 2022 года представил свою так называемую "формулу мира", состоящую из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. А глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что приверженность США и Великобритании "формуле мира" Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" ЗеленскогоПочему Запад настаивает на мирных переговорах по Украине – мнениеУкраина никогда не согласится на замороженный конфликт – Зеленский
https://crimea.ria.ru/20230917/lavrov-ssha-vedut-voynu-protiv-rossii-rukami-i-telami-ukrainy-1131475519.html
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Попытки Киева привлечь к "формуле мира" нейтральные страны провалились
Небензя: нейтральные страны не поддержали "формулу мира" Зеленского
09:14 18.09.2023 (обновлено: 10:59 18.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Киев не может привлечь к реализации "формулы мира" нейтральные страны и международные организации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.
Летом в Копенгагене прошли переговоры по Украине с участием стран G7, некоторых членов БРИКС и Киева. На них обсуждались пути реализации так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Российская сторона заявила, что считает ее полностью оторванной от реальности.
"Что касается встреч по так называемой "формуле мира" Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации", – сказал Небензя.
Также постпред заявил об отсутствии признаков того, что ООН удалось вовлечь в эту дискуссию. Более того, генсек организации Антониу Гутерреш не раз говорил о приверженности в данном вопросе принципу беспристрастности и равноудаленности, добавил он.
Василий Небензя призвал "все, что говорят украинцы по поводу международной поддержки так называемого "плана Зеленского", сверять с фактами", в том числе "с недавним разделом заявления "двадцатки" по украинскому кризису". В декларации саммита G20 в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.
Зеленский в ноябре 2022 года представил свою так называемую "формулу мира", состоящую из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.
Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. А глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что приверженность США и Великобритании "формуле мира" Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса
, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.
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