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Иноагентам запретили участвовать в выборах - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Иноагентам запретили участвовать в выборах
Иноагентам запретили участвовать в выборах - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Иноагентам запретили участвовать в выборах
Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект, который, в том числе, запрещает иноагентам участвовать в выборах всех уровней. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T13:16
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государственная дума рф
новости
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иноагенты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект, который, в том числе, запрещает иноагентам участвовать в выборах всех уровней.Также, согласно тексту законопроекта, зарегистрированного на выборах кандидата не смогут включить в реестр иноагентов.В законопроекте отмечается, что полномочия иноагентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если их к этому времени не исключат из соответствующего реестра. Полномочия депутатов и губернаторов, ставших иноагентами, также прекратят досрочно. Также иноагент не сможет претендовать на пост сенатора РФ, становиться наблюдателем и доверенным лицом кандидатов на выборах.Депутат Госдумы РФ, член комитета по контролю Леонид Ивлев ранее заявил, что в России в ближайшее время ужесточат законодательство в отношении иноагентов, получающих гонорары от продажи своих произведений в РФ. Выплат лишат не только самих авторов, но и наследников их авторских прав. В марте президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать рекламу на информационных ресурсах граждан, признанных иностранными агентами.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБСтатус иноагента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретовЧастное мнение: Кремль о статусе иноагентов для покинувших РФ
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государственная дума рф, новости, выборы, иноагенты, общество
Иноагентам запретили участвовать в выборах

Госдума приняла поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней

13:16 06.05.2024 (обновлено: 13:50 06.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект, который, в том числе, запрещает иноагентам участвовать в выборах всех уровней.

"При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента", – сказано в тексте поправок.

Также, согласно тексту законопроекта, зарегистрированного на выборах кандидата не смогут включить в реестр иноагентов.
В законопроекте отмечается, что полномочия иноагентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если их к этому времени не исключат из соответствующего реестра. Полномочия депутатов и губернаторов, ставших иноагентами, также прекратят досрочно. Также иноагент не сможет претендовать на пост сенатора РФ, становиться наблюдателем и доверенным лицом кандидатов на выборах.
Депутат Госдумы РФ, член комитета по контролю Леонид Ивлев ранее заявил, что в России в ближайшее время ужесточат законодательство в отношении иноагентов, получающих гонорары от продажи своих произведений в РФ. Выплат лишат не только самих авторов, но и наследников их авторских прав. В марте президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать рекламу на информационных ресурсах граждан, признанных иностранными агентами.
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