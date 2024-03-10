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Иноагентов в РФ лишат гонораров от продажи произведений в ближайшее время
Иноагентов в РФ лишат гонораров от продажи произведений в ближайшее время - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Иноагентов в РФ лишат гонораров от продажи произведений в ближайшее время
В России в ближайшее время ужесточат законодательство в отношении иноагентов, получающих гонорары от продажи своих произведений в РФ. Выплат лишат не только... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T21:31
2024-03-10T21:31
2024-03-10T22:47
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Леонид Ивлев: иноагентов в РФ лишат гонораров от продажи произведений
Леонид Ивлев: иноагентов в РФ лишат гонораров от продажи произведений
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В России в ближайшее время ужесточат законодательство в отношении иноагентов, получающих гонорары от продажи своих произведений в РФ. Выплат лишат не только самих авторов, но и наследников их авторских прав. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ, член комитета по контролю Леонид Ивлев.По словам Ивлева, Госдума готовится в обозримом будущем рассмотреть поправки в закон "Об авторских и смежных правах" в отношении гонораров правообладателям и потомкам за произведения науки, культуры и искусства, по которым до сих пор выплачиваются деньги иноагентам, помогающим ВСУ.По его словам, новая законодательная инициатива станет логичным, своевременным и правильным продолжением уже начатой работы в части ужесточения условий для деятельности лиц, признанных иностранными агентами в России.В частности, законопроекта, запрещающего российским гражданам и компаниям размещать любую рекламу на ресурсах иноагентов. Документ был принят Госдумой 28 февраля и одобрен 6 марта. Закон о запрете рекламы на сайтах иноагентов был принят в феврале 2024 года. Писатель Борис Акунин* был внесен в список иноагентов в январе, а Людмила Улицкая* в марте текущего года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://crimea.ria.ru/20240305/schet-na-milliardy-skolko-poteryayut-inoagenty-iz-za-zapreta-reklamy-1135414775.html
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леонид ивлев, мнения, закон и право, государственная дума рф, общество, деньги
Иноагентов в РФ лишат гонораров от продажи произведений в ближайшее время
Иноагентов в РФ и наследников их авторских прав лишат гонораров от продажи произведений
21:31 10.03.2024 (обновлено: 22:47 10.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым.
В России в ближайшее время ужесточат законодательство в отношении иноагентов, получающих гонорары от продажи своих произведений в РФ. Выплат лишат не только самих авторов, но и наследников их авторских прав. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил депутат Госдумы РФ, член комитета по контролю Леонид Ивлев.
По словам Ивлева, Госдума готовится в обозримом будущем рассмотреть поправки в закон "Об авторских и смежных правах" в отношении гонораров правообладателям и потомкам за произведения науки, культуры и искусства, по которым до сих пор выплачиваются деньги иноагентам, помогающим ВСУ.
"Иноагент Борис Акунин* получает гонорары за издание своих книг – кстати, уже сейчас издание прекратилось – и деньги отдает киевскому режиму. Другой иноагент – Улицкая* (Людмила, российская писательница – ред.) – то же самое: так и заявляет, что отдает деньги вооруженным силам Украины. Это недопустимо! Получая гонорары здесь, в России, отдавать деньги на убийство русских солдат – этого не будет больше", – заявил Ивлев.
По его словам, новая законодательная инициатива станет логичным, своевременным и правильным продолжением уже начатой работы в части ужесточения условий для деятельности лиц, признанных иностранными агентами в России.
В частности, законопроекта, запрещающего российским гражданам и компаниям размещать любую рекламу на ресурсах иноагентов. Документ был принят Госдумой 28 февраля и одобрен 6 марта.
"Как только ГД приняла его в третьем чтении, тут же аноагент Екатерина Андреева* заблокировала свой YouTube-канал, потому что прекратились поступления рекламных денег. Как только этот законопроект ушел в Совет Федерации, тут же иноагент Алексей Пивоваров* закрыл свои информационные ресурсы, потому что ему прекратили поставлять рекламу. И это правильно. Вот так и дальше будет", – заключил Ивлев.
Закон о запрете рекламы на сайтах иноагентов был принят
в феврале 2024 года. Писатель Борис Акунин* был внесен
в список иноагентов в январе, а Людмила Улицкая* в марте
текущего года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента