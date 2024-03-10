https://crimea.ria.ru/20240310/inoagentov-v-rf-lishat-gonorarov-ot-prodazhi-proizvedeniy-v-blizhayshee-vremya-1135484969.html

Иноагентов в РФ лишат гонораров от продажи произведений в ближайшее время

Иноагентов в РФ лишат гонораров от продажи произведений в ближайшее время - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Иноагентов в РФ лишат гонораров от продажи произведений в ближайшее время

В России в ближайшее время ужесточат законодательство в отношении иноагентов, получающих гонорары от продажи своих произведений в РФ. Выплат лишат не только... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T21:31

2024-03-10T21:31

2024-03-10T22:47

леонид ивлев

радио "спутник в крыму"

мнения

закон и право

государственная дума рф

общество

деньги

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Леонид Ивлев: иноагентов в РФ лишат гонораров от продажи произведений Леонид Ивлев: иноагентов в РФ лишат гонораров от продажи произведений audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В России в ближайшее время ужесточат законодательство в отношении иноагентов, получающих гонорары от продажи своих произведений в РФ. Выплат лишат не только самих авторов, но и наследников их авторских прав. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ, член комитета по контролю Леонид Ивлев.По словам Ивлева, Госдума готовится в обозримом будущем рассмотреть поправки в закон "Об авторских и смежных правах" в отношении гонораров правообладателям и потомкам за произведения науки, культуры и искусства, по которым до сих пор выплачиваются деньги иноагентам, помогающим ВСУ.По его словам, новая законодательная инициатива станет логичным, своевременным и правильным продолжением уже начатой работы в части ужесточения условий для деятельности лиц, признанных иностранными агентами в России.В частности, законопроекта, запрещающего российским гражданам и компаниям размещать любую рекламу на ресурсах иноагентов. Документ был принят Госдумой 28 февраля и одобрен 6 марта. Закон о запрете рекламы на сайтах иноагентов был принят в феврале 2024 года. Писатель Борис Акунин* был внесен в список иноагентов в январе, а Людмила Улицкая* в марте текущего года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://crimea.ria.ru/20240305/schet-na-milliardy-skolko-poteryayut-inoagenty-iz-za-zapreta-reklamy-1135414775.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ивлев, мнения, закон и право, государственная дума рф, общество, деньги