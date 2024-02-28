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Реклама на ресурсах иностранных агентов под запретом – принят закон - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Реклама на ресурсах иностранных агентов под запретом – принят закон
Реклама на ресурсах иностранных агентов под запретом – принят закон - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Реклама на ресурсах иностранных агентов под запретом – принят закон
Закон, запрещающий российским гражданам размещать любую рекламу на ресурсах иностранных агентов, единогласно поддержали в третьем чтении депутаты... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T16:01
2024-02-28T16:01
закон и право
государственная дума рф
новости
россия
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Закон, запрещающий российским гражданам размещать любую рекламу на ресурсах иностранных агентов, единогласно поддержали в третьем чтении депутаты Государственной думы РФ. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.Председатель ГД сообщил, что только за минувший год более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов."Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан. Принятие закона остановит эту практику", – подчеркнул Вячеслав Володин.Согласно тексту закона, запрет распространятся на любые ресурсы иностранных агентов: сайты, блоги, социальные сети. Иноагентами считаются любые физлица (или объединения лиц) вне зависимости от гражданства, которые получают иностранное финансирование. Это же условие распространяется в том числе и на иностранные структуры без образования юрлица, которые участвуют в политической деятельности в России.Поддержка иностранного источника может выражаться в предоставлении не только денежных средств, но и организационно-методической, научно-технической и другой помощи, пояснили в Госдуме.Также, по новому закону, под запретом реклама ресурсов самих иноагентов в СМИ и интернете. По словам соавтора инициативы, председателя профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, речь идет именно о материалах рекламного характера, которые, в частности, содержат активную гиперссылку на сайт или блог иноагента.За нарушение запрета предусмотрена ответственность. Например, если иноагент продолжит размещение рекламных материалов, то ему грозит штраф. Для граждан он будет равен сумме до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до полумиллиона рублей.После двукратного привлечения аноагента к административной ответственности в течение одного года, он уже будет наказываться в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Неоднократное нарушение закона может грозить лишением свободы до двух лет.Новый закон вступит в силу по истечении 10 дней после его подписания Президентом РФ и официального опубликования.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБСтатус иноагента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретовЧастное мнение: Кремль о статусе иноагентов для покинувших РФ
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закон и право, государственная дума рф, новости, россия, вячеслав володин
Реклама на ресурсах иностранных агентов под запретом – принят закон

Госдума приняла закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иностранных агентов

16:01 28.02.2024
 
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Закон, запрещающий российским гражданам размещать любую рекламу на ресурсах иностранных агентов, единогласно поддержали в третьем чтении депутаты Государственной думы РФ. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Надо для себя определиться: либо ты со страной – откажись от зарубежного финансирования, выйди из статуса иностранного агента и тогда получай средства внутри страны. Но нельзя охаивать страну за деньги из‑за рубежа и собирать здесь средства от рекламы", заявил один из авторов законопроекта председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Председатель ГД сообщил, что только за минувший год более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов.
"Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан. Принятие закона остановит эту практику", – подчеркнул Вячеслав Володин.
Согласно тексту закона, запрет распространятся на любые ресурсы иностранных агентов: сайты, блоги, социальные сети. Иноагентами считаются любые физлица (или объединения лиц) вне зависимости от гражданства, которые получают иностранное финансирование. Это же условие распространяется в том числе и на иностранные структуры без образования юрлица, которые участвуют в политической деятельности в России.
Поддержка иностранного источника может выражаться в предоставлении не только денежных средств, но и организационно-методической, научно-технической и другой помощи, пояснили в Госдуме.
Также, по новому закону, под запретом реклама ресурсов самих иноагентов в СМИ и интернете. По словам соавтора инициативы, председателя профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, речь идет именно о материалах рекламного характера, которые, в частности, содержат активную гиперссылку на сайт или блог иноагента.
"При этом если, скажем, речь идет об информационном сообщении, то при наличии соответствующей маркировки – что речь в нем идет об иностранном агенте – здесь никаких ограничений нет", – уточнил парламентарий.
За нарушение запрета предусмотрена ответственность. Например, если иноагент продолжит размещение рекламных материалов, то ему грозит штраф. Для граждан он будет равен сумме до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до полумиллиона рублей.
После двукратного привлечения аноагента к административной ответственности в течение одного года, он уже будет наказываться в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Неоднократное нарушение закона может грозить лишением свободы до двух лет.

"Если СМИ разместит такую рекламу, то в соответствии с ч. 42 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях штраф может достигать 300 тысяч рублей. Вначале средству массовой информации поступит предупреждение о недопустимости нарушения законодательства об иноагентах", – уточняют в Госдуме.

Новый закон вступит в силу по истечении 10 дней после его подписания Президентом РФ и официального опубликования.
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Закон и правоГосударственная Дума РФНовостиРоссияВячеслав Володин
 
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