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Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБ - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБ
Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБ - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБ
Новый приказ ФСБ не меняет порядок признания гражданина иностранным агентом, но расширяет перечень сведений, которые при получении иностранными источниками... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T16:40
2022-11-18T16:40
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Новый приказ ФСБ не меняет порядок признания гражданина иностранным агентом, но расширяет перечень сведений, которые при получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ. В процедуре многое зависит от правоприменителей, то есть тех, кто оценивает ситуацию и выносит вердикт. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института политики и государственного права, юрист, политолог Виталий Иванов.С 1 декабря вступает в силу приказ ФСБ, утвердивший расширенный перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности РФ иностранными источниками и за сбор которых можно получить статус иноагента.К таким сведениям впервые отнесены данные о перевозках, маршрутах транспортировки и движения подразделений ВС и других силовых структур, а также информация об объектах критической инфраструктуры и данные о сотрудничестве в космической деятельности "с иностранными партнерами, подвергающимися давлению со стороны иностранных государств", как и конфиденциальная контактная информация.По словам Иванова, расценивать как угрозу безопасности России можно теоретически любую информацию, содержащую сведения из расширенного перечня и опубликованную, в том числе, в интернете военкорами, военными аналитиками и гражданами.Однако квалифицирующим признаком иноагента является связь с иностранным государством и действия в его интересах, отметил юрист. Именно на это должен делаться упор при признании гражданина иноагентом.Также важна юридическая оценка формы сбора информации и ее передачи, добавил он. В противном случае могут пострадать "сотрудники центров, которые занимаются исследованиями оборонной промышленности, военной историей и так далее" в интересах России, отметил Иванов."Нельзя "натянуть" какую-то деятельность, если она не ведется в интересах иностранного государства, и признать этого человека иноагентом. Я это вижу так", – заключил юрист.Ранее ГД приняла закон об уголовной ответственности за фейки о российской армии.
https://crimea.ria.ru/20221118/status-inoagaenta-dlya-fizlits-fsb-rasshirila-perechen-zapretov--1125426813.html
РИА Новости Крым
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2022
Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право, общество
Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБ

Юрист Иванов: новый приказ ФСБ не меняет порядок признания иноагентом в РФ

16:40 18.11.2022
 
© pixies-1021586/pixabayКлавиатура
Клавиатура
© pixies-1021586/pixabay
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Новый приказ ФСБ не меняет порядок признания гражданина иностранным агентом, но расширяет перечень сведений, которые при получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ. В процедуре многое зависит от правоприменителей, то есть тех, кто оценивает ситуацию и выносит вердикт. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института политики и государственного права, юрист, политолог Виталий Иванов.
С 1 декабря вступает в силу приказ ФСБ, утвердивший расширенный перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности РФ иностранными источниками и за сбор которых можно получить статус иноагента.
К таким сведениям впервые отнесены данные о перевозках, маршрутах транспортировки и движения подразделений ВС и других силовых структур, а также информация об объектах критической инфраструктуры и данные о сотрудничестве в космической деятельности "с иностранными партнерами, подвергающимися давлению со стороны иностранных государств", как и конфиденциальная контактная информация.
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
09:58
Статус иноагента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов
По словам Иванова, расценивать как угрозу безопасности России можно теоретически любую информацию, содержащую сведения из расширенного перечня и опубликованную, в том числе, в интернете военкорами, военными аналитиками и гражданами.
Однако квалифицирующим признаком иноагента является связь с иностранным государством и действия в его интересах, отметил юрист. Именно на это должен делаться упор при признании гражданина иноагентом.
"То есть правоприменитель, прикладывая обновленные критерии к деятельности того или иного гражданина, должен исходить из содержания соответствующего закона и подзаконных актов в целом. А они направлены на пресечение деятельности людей, действующих в интересах иностранных государств – вот это должно быть главным при определении", – сказал Иванов.
Также важна юридическая оценка формы сбора информации и ее передачи, добавил он. В противном случае могут пострадать "сотрудники центров, которые занимаются исследованиями оборонной промышленности, военной историей и так далее" в интересах России, отметил Иванов.
"Нельзя "натянуть" какую-то деятельность, если она не ведется в интересах иностранного государства, и признать этого человека иноагентом. Я это вижу так", – заключил юрист.
Ранее ГД приняла закон об уголовной ответственности за фейки о российской армии.
 
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