https://crimea.ria.ru/20221118/priznanie-inoagentom-v-rossii-chto-menyaet-novyy-prikaz-fsb--1125437060.html

Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБ

Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБ - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБ

Новый приказ ФСБ не меняет порядок признания гражданина иностранным агентом, но расширяет перечень сведений, которые при получении иностранными источниками... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T16:40

2022-11-18T16:40

2022-11-18T16:40

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

закон и право

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/17/1121515913_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_a9ce5c7199ae00e9d9ecc7a47e583f97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Новый приказ ФСБ не меняет порядок признания гражданина иностранным агентом, но расширяет перечень сведений, которые при получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ. В процедуре многое зависит от правоприменителей, то есть тех, кто оценивает ситуацию и выносит вердикт. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института политики и государственного права, юрист, политолог Виталий Иванов.С 1 декабря вступает в силу приказ ФСБ, утвердивший расширенный перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности РФ иностранными источниками и за сбор которых можно получить статус иноагента.К таким сведениям впервые отнесены данные о перевозках, маршрутах транспортировки и движения подразделений ВС и других силовых структур, а также информация об объектах критической инфраструктуры и данные о сотрудничестве в космической деятельности "с иностранными партнерами, подвергающимися давлению со стороны иностранных государств", как и конфиденциальная контактная информация.По словам Иванова, расценивать как угрозу безопасности России можно теоретически любую информацию, содержащую сведения из расширенного перечня и опубликованную, в том числе, в интернете военкорами, военными аналитиками и гражданами.Однако квалифицирующим признаком иноагента является связь с иностранным государством и действия в его интересах, отметил юрист. Именно на это должен делаться упор при признании гражданина иноагентом.Также важна юридическая оценка формы сбора информации и ее передачи, добавил он. В противном случае могут пострадать "сотрудники центров, которые занимаются исследованиями оборонной промышленности, военной историей и так далее" в интересах России, отметил Иванов."Нельзя "натянуть" какую-то деятельность, если она не ведется в интересах иностранного государства, и признать этого человека иноагентом. Я это вижу так", – заключил юрист.Ранее ГД приняла закон об уголовной ответственности за фейки о российской армии.

https://crimea.ria.ru/20221118/status-inoagaenta-dlya-fizlits-fsb-rasshirila-perechen-zapretov--1125426813.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право, общество