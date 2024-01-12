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Борис Акунин* внесен в реестр иноагентов – Минюст РФ
Борис Акунин* внесен в реестр иноагентов – Минюст РФ - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Борис Акунин* внесен в реестр иноагентов – Минюст РФ
Писатель Георгий Чхартишвили* (творческий псевдоним – Борис Акунин*) включен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T22:03
2024-01-12T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Писатель Георгий Чхартишвили* (творческий псевдоним – Борис Акунин*) включен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.В декабре 2023 года Росфинмониторинг внес Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Также против писателя возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.Физические и юридические лица, попавшие в эту базу Росфинмониторинга, обязаны соблюдать некоторые ограничения в своей деятельности. Так, им не разрешается обращаться в СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Борис Акунин* на данный момент живет за границей. 16 декабря 2023 года издательство АСТ и сеть магазинов "Читай-город – Буквоед" приостановили распространение его книг. Это случилось после того, как в сети была опубликована аудиозапись его разговора с известными пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексей Столяров). В разговоре писатель оскорблял российских военных и заявлял о своем согласии помогать киевскому режиму.В 2019 году писатель Борис Акунин* неоднозначно высказался о референдуме в Крыму, назвав его "странным".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Издание, выполняющее функции иноагентаЧитайте также на РИА Новости Крым:Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицуАлексей Панин объявлен в розыск"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ
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Борис Акунин* внесен в реестр иноагентов – Минюст РФ
Минюст России признал Бориса Акунина* иноагентом
22:03 12.01.2024 (обновлено: 22:14 12.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым.
Писатель Георгий Чхартишвили* (творческий псевдоним – Борис Акунин*) включен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
"12 января 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. В. Куршин*, А. В. Минкин*, А. С. Соколов*, Г. Ш. Чхартишвили*, а также Интернет-издание "Холод"**, – говорится в сообщении.
В декабре 2023 года Росфинмониторинг внес Бориса Акунина*
в перечень террористов и экстремистов. Также против писателя возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.
Физические и юридические лица, попавшие в эту базу Росфинмониторинга, обязаны соблюдать некоторые ограничения в своей деятельности. Так, им не разрешается обращаться в СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Борис Акунин* на данный момент живет за границей. 16 декабря 2023 года издательство АСТ и сеть магазинов "Читай-город – Буквоед" приостановили распространение его книг. Это случилось после того, как в сети была опубликована аудиозапись его разговора с известными пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексей Столяров). В разговоре писатель оскорблял российских военных и заявлял о своем согласии помогать киевскому режиму.
В 2019 году писатель Борис Акунин* неоднозначно высказался о референдуме
в Крыму, назвав его "странным".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Издание, выполняющее функции иноагента
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