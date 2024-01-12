https://crimea.ria.ru/20240112/boris-akunin-vnesen-v-reestr-inoagentov--minyust-rf-1134160382.html

Борис Акунин* внесен в реестр иноагентов – Минюст РФ

Борис Акунин* внесен в реестр иноагентов – Минюст РФ - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Борис Акунин* внесен в реестр иноагентов – Минюст РФ

Писатель Георгий Чхартишвили* (творческий псевдоним – Борис Акунин*) включен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T22:03

2024-01-12T22:03

2024-01-12T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Писатель Георгий Чхартишвили* (творческий псевдоним – Борис Акунин*) включен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.В декабре 2023 года Росфинмониторинг внес Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Также против писателя возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.Физические и юридические лица, попавшие в эту базу Росфинмониторинга, обязаны соблюдать некоторые ограничения в своей деятельности. Так, им не разрешается обращаться в СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Борис Акунин* на данный момент живет за границей. 16 декабря 2023 года издательство АСТ и сеть магазинов "Читай-город – Буквоед" приостановили распространение его книг. Это случилось после того, как в сети была опубликована аудиозапись его разговора с известными пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексей Столяров). В разговоре писатель оскорблял российских военных и заявлял о своем согласии помогать киевскому режиму.В 2019 году писатель Борис Акунин* неоднозначно высказался о референдуме в Крыму, назвав его "странным".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Издание, выполняющее функции иноагентаЧитайте также на РИА Новости Крым:Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицуАлексей Панин объявлен в розыск"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции россии, новости, россия, борис акунин*, вован и лексус, грузия, общество