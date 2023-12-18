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Акунин* внесен в список террористов и экстремистов, СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Акунин* внесен в список террористов и экстремистов, СК возбудил дело
Акунин* внесен в список террористов и экстремистов, СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Акунин* внесен в список террористов и экстремистов, СК возбудил дело
Росфинмониторинг внес Георгия Чхартишвили* (творческий псевдоним – Борис Акунин*) в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T18:55
2023-12-18T19:18
борис акунин*
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес Георгия Чхартишвили* (творческий псевдоним – Борис Акунин*) в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.В базе организации появилась надпись под номером 12830, согласно которой в нее внесен Чхартишвили Григорий Шалвович*, 20.05.1956 г.р., рожденный в г. Зестафони Грузинской СССР.Физические и юридические лица, попавшие в эту базу Росфинмониторинга, обязаны соблюдать некоторые ограничения в своей деятельности. Так, им не разрешается обращаться в СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Также против писателя возбуждено Ууголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.Борис Акунин* на данный момент живет за границей. 16 декабря издательство АСТ и сеть магазинов "Читай-город – Буквоед" приостановили распространение его книг. Это случилось после того, как в сети была опубликована аудиозапись его разговора с известными пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексей Столяров). В разговоре писатель оскорблял российских военных и заявлял о своем согласии помогать киевскому режиму.В 2019 году писатель Борис Акунин* неоднозначно высказался о референдуме в Крыму, назвав его "странным". При этом Акунин признался, что приветствовал бы "честное" вхождение полуострова в Россию, не уточнив при этом, какой именно вариант он считал бы честным.* Внесен в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицуАлексей Панин объявлен в розыск"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ
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борис акунин*, россия, общество, новости, грузия, армия и флот, вован и лексус
Акунин* внесен в список террористов и экстремистов, СК возбудил дело

Писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов, СК РФ возбудил дело

18:55 18.12.2023 (обновлено: 19:18 18.12.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПисатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили). Архивное фото
Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили). Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес Георгия Чхартишвили* (творческий псевдоним – Борис Акунин*) в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
В базе организации появилась надпись под номером 12830, согласно которой в нее внесен Чхартишвили Григорий Шалвович*, 20.05.1956 г.р., рожденный в г. Зестафони Грузинской СССР.
Физические и юридические лица, попавшие в эту базу Росфинмониторинга, обязаны соблюдать некоторые ограничения в своей деятельности. Так, им не разрешается обращаться в СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Также против писателя возбуждено Ууголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Григория Чхартишвили*, также известного как Борис Акунин*. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (ст.205.2, ст.207.3 УК РФ). Следствие планирует объявить Чхартишвили* в розыск", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Борис Акунин* на данный момент живет за границей. 16 декабря издательство АСТ и сеть магазинов "Читай-город – Буквоед" приостановили распространение его книг. Это случилось после того, как в сети была опубликована аудиозапись его разговора с известными пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексей Столяров). В разговоре писатель оскорблял российских военных и заявлял о своем согласии помогать киевскому режиму.
В 2019 году писатель Борис Акунин* неоднозначно высказался о референдуме в Крыму, назвав его "странным". При этом Акунин признался, что приветствовал бы "честное" вхождение полуострова в Россию, не уточнив при этом, какой именно вариант он считал бы честным.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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Борис Акунин*РоссияОбществоНовостиГрузияАрмия и флотВован и Лексус
 
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