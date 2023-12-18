https://crimea.ria.ru/20231218/akunin-vnesen-v-spisok-terroristov-i-ekstremistov-sk-vozbudil-delo-1133635057.html

Акунин* внесен в список террористов и экстремистов, СК возбудил дело

Акунин* внесен в список террористов и экстремистов, СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Акунин* внесен в список террористов и экстремистов, СК возбудил дело

Росфинмониторинг внес Георгия Чхартишвили* (творческий псевдоним – Борис Акунин*) в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T18:55

2023-12-18T18:55

2023-12-18T19:18

борис акунин*

россия

общество

новости

грузия

армия и флот

вован и лексус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111810/16/1118101607_0:283:2636:1766_1920x0_80_0_0_1f024a1dd15722aaad3317cac24d9c16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Росфинмониторинг внес Георгия Чхартишвили* (творческий псевдоним – Борис Акунин*) в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.В базе организации появилась надпись под номером 12830, согласно которой в нее внесен Чхартишвили Григорий Шалвович*, 20.05.1956 г.р., рожденный в г. Зестафони Грузинской СССР.Физические и юридические лица, попавшие в эту базу Росфинмониторинга, обязаны соблюдать некоторые ограничения в своей деятельности. Так, им не разрешается обращаться в СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Также против писателя возбуждено Ууголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.Борис Акунин* на данный момент живет за границей. 16 декабря издательство АСТ и сеть магазинов "Читай-город – Буквоед" приостановили распространение его книг. Это случилось после того, как в сети была опубликована аудиозапись его разговора с известными пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексей Столяров). В разговоре писатель оскорблял российских военных и заявлял о своем согласии помогать киевскому режиму.В 2019 году писатель Борис Акунин* неоднозначно высказался о референдуме в Крыму, назвав его "странным". При этом Акунин признался, что приветствовал бы "честное" вхождение полуострова в Россию, не уточнив при этом, какой именно вариант он считал бы честным.* Внесен в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицуАлексей Панин объявлен в розыск"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ

россия

грузия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис акунин*, россия, общество, новости, грузия, армия и флот, вован и лексус