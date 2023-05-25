Рейтинг@Mail.ru
Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицу - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230525/delo-pugachevoy-v-sud-moskvy-podan-isk-na-pevitsu--1128962298.html
Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицу
Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицу - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицу
Мировой суд Тверского района Москвы рассмотрит иск против Аллы Пугачевой, поданный администрацией Солнечногорска. Об этом сообщает "РТ на русском". РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T20:45
2023-05-25T20:45
алла пугачева
суд
общество
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/12/1124544022_0:102:3072:1829_1920x0_80_0_0_25020cc1754c396363874593ee42fab7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Мировой суд Тверского района Москвы рассмотрит иск против Аллы Пугачевой, поданный администрацией Солнечногорска. Об этом сообщает "РТ на русском".Через суд администрация Солнечногорска намерена добиться от Пугачевой денег, которые она задолжала за аренду участка, расположенного у реки Истры в Подмосковье.Уточняется, что вместе с пеней задолженность превышает 50 тыс. рублей. По информации администрации Солнечногорска, за аренду певица не платила с апреля 2021 года.Сама Пугачева пока не никак прокомментировала происходящее.После начала спецоперации Алла Пугачева улетела за границу вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой.Осенью прошлого года Пугачева в соцсетях опубликовала пост, в котором призвала Минюст РФ включить ее в список физлиц-иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным*, отметив, что "солидарна со своим мужем". Напомним, в министерстве ранее заявили, что Галкин получал финансирование от Украины при "осуществлении политической деятельности".Пугачева уже несколько раз возвращалась Москву на время. В мае она приезжала в Россию на церемонию прощания с ее близким другом, модельером Валентином Юдашкиным.Ранее Ассоциация патриотических сил Юга России попросила Генпрокуратуру РФ проверить Пугачеву, а также ее дочь Кристину Орбакайте и ее внука Никиту Преснякова на финансирование ВСУ.* физическое лицо, выполняющее функции иноагентаЧитайте также на РИА Новости Крым:Признают ли Пугачеву иноагентом – адвокат "Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобами
https://crimea.ria.ru/20230522/aleksey-panin-obyavlen-v-rozysk-1128871306.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/12/1124544022_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_8b60e3871ba4ee22c2ca97a2c2f1f368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алла пугачева, суд, общество, россия, новости
Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицу

Суд Москвы рассмотрит иск против Аллы Пугачевой от администрации Солнечногорска

20:45 25.05.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Мировой суд Тверского района Москвы рассмотрит иск против Аллы Пугачевой, поданный администрацией Солнечногорска. Об этом сообщает "РТ на русском".
Через суд администрация Солнечногорска намерена добиться от Пугачевой денег, которые она задолжала за аренду участка, расположенного у реки Истры в Подмосковье.
"Эту информацию RT подтвердила администрация Солнечногорска, которая и подала иск в мировой суд Тверского района Москвы", – отмечается в сообщении издания в Telegram-канале.
Уточняется, что вместе с пеней задолженность превышает 50 тыс. рублей. По информации администрации Солнечногорска, за аренду певица не платила с апреля 2021 года.
Сама Пугачева пока не никак прокомментировала происходящее.
После начала спецоперации Алла Пугачева улетела за границу вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой.
Осенью прошлого года Пугачева в соцсетях опубликовала пост, в котором призвала Минюст РФ включить ее в список физлиц-иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным*, отметив, что "солидарна со своим мужем". Напомним, в министерстве ранее заявили, что Галкин получал финансирование от Украины при "осуществлении политической деятельности".
Пугачева уже несколько раз возвращалась Москву на время. В мае она приезжала в Россию на церемонию прощания с ее близким другом, модельером Валентином Юдашкиным.
Ранее Ассоциация патриотических сил Юга России попросила Генпрокуратуру РФ проверить Пугачеву, а также ее дочь Кристину Орбакайте и ее внука Никиту Преснякова на финансирование ВСУ.
* физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Читайте также на РИА Новости Крым:
Признают ли Пугачеву иноагентом – адвокат
"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ
В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобами
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
22 мая, 10:42
Алексей Панин объявлен в розыск
 
Алла ПугачеваСудОбществоРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицу
20:35Как Крым справляется с потоком пациентов с новых территорий – минздрав
20:29Энергетики начали масштабный ремонт сетей под Симферополем
20:11В Севастополе слышна стрельба – Развожаев
20:08Как влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - эксперт
19:53Лукашенко сообщил о перемещении ядерных боеприпасов из России в Беларусь
19:35Штраф 1 млн или арест: Госдума одобрила закон о "экстремистских" картах
19:14"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей
18:41Крымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ
18:21Херсонский сертификат: правила применения и требования к жилью
17:39Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга
17:14"Вагнер" выходит из Артемовска. Что дальше?
17:03Решится ли Польша на военное вторжение в Белоруссию – мнение
16:34WINEPARK соберет более 40 виноделов в Крыму
16:28Путин призвал к формированию общей евразийской идеологии
15:44Более 600 боевиков, пять ДРГ и боевая техника – ВСУ несут новые потери
15:24Путин на Высшем Евразийском экономическом совете - видео
14:57ФСБ: в Херсонской области задержаны боевики украинского нацбата
14:04Нахимовский вальс и последний звонок: в Севастополе прошел выпуск кадет
13:41За сутки ВСУ обстреляли 8 районов Белгородской области
Лента новостейМолния