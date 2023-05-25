https://crimea.ria.ru/20230525/delo-pugachevoy-v-sud-moskvy-podan-isk-na-pevitsu--1128962298.html

Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицу

Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицу - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Дело Пугачевой: в суд Москвы подан иск на певицу

Мировой суд Тверского района Москвы рассмотрит иск против Аллы Пугачевой, поданный администрацией Солнечногорска. Об этом сообщает "РТ на русском". РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T20:45

2023-05-25T20:45

2023-05-25T20:45

алла пугачева

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Мировой суд Тверского района Москвы рассмотрит иск против Аллы Пугачевой, поданный администрацией Солнечногорска. Об этом сообщает "РТ на русском".Через суд администрация Солнечногорска намерена добиться от Пугачевой денег, которые она задолжала за аренду участка, расположенного у реки Истры в Подмосковье.Уточняется, что вместе с пеней задолженность превышает 50 тыс. рублей. По информации администрации Солнечногорска, за аренду певица не платила с апреля 2021 года.Сама Пугачева пока не никак прокомментировала происходящее.После начала спецоперации Алла Пугачева улетела за границу вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой.Осенью прошлого года Пугачева в соцсетях опубликовала пост, в котором призвала Минюст РФ включить ее в список физлиц-иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным*, отметив, что "солидарна со своим мужем". Напомним, в министерстве ранее заявили, что Галкин получал финансирование от Украины при "осуществлении политической деятельности".Пугачева уже несколько раз возвращалась Москву на время. В мае она приезжала в Россию на церемонию прощания с ее близким другом, модельером Валентином Юдашкиным.Ранее Ассоциация патриотических сил Юга России попросила Генпрокуратуру РФ проверить Пугачеву, а также ее дочь Кристину Орбакайте и ее внука Никиту Преснякова на финансирование ВСУ.* физическое лицо, выполняющее функции иноагентаЧитайте также на РИА Новости Крым:Признают ли Пугачеву иноагентом – адвокат "Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобами

https://crimea.ria.ru/20230522/aleksey-panin-obyavlen-v-rozysk-1128871306.html

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алла пугачева, суд, общество, россия, новости