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Алексей Панин объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Алексей Панин объявлен в розыск
Алексей Панин объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Алексей Панин объявлен в розыск
МВД РФ объявило в розыск Алексея Панина. Карточка с его данными появилась в базе розыска, сообщает "RT на русском". РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T10:42
2023-05-22T10:43
алексей панин
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
общество
новости
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск Алексея Панина. Карточка с его данными появилась в базе розыска, сообщает "RT на русском". Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении актера уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Основанием для этого стал пост Панина в соцсетях, в котором он приветствовал теракт на Крымском мосту.Алексей Панин постоянно высказывается против России, против начала СВО и вхождения Крыма в состав Российской Федерации. В 2020 году скандальный шоумен дал интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону*. Он заявил, что ему стыдно за то, что в 2014 году он поддержал вхождение Крыма в состав России.В том же году он выставил в сети фото, где позирует обнаженным вместе со своей девушкой. Изображение с голым местом пониже спины Панин сопроводил надписью: "Крым – это Украина".В комментариях пользователи оценили по достоинству спутницу актера, а самому Панину начали задавать вопросы, действительно ли он считает Крым территорией Украины. Однако актер в дискуссии участия не принял.Алексей Панин известен также своим скандальным характером: СМИ сообщали о его пьяном дебоше в самолете, об оскорблении полицейского в Петербурге, цитировали его заявление о том, что победа СССР в Великой Отечественной войне была неоднозначной и т. п..В последние годы Панин проживает в Испании. В случае возвращения в Россию ему грозит до семи лет лишения свободы.* физическое лицо, выполняющее функции иноагентаЧитайте также на РИА Новости Крым:"Пристроился сварщиком": чем Панин занимается в КрымуПанин прокомментировал инцидент в аэропорту СимферополяАктер Панин рассказал, что Поклонская заявила на него в полицию
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей панин, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости, крым
Алексей Панин объявлен в розыск

МВД объявило в розыск Алексея Панина: он обвиняется в публичном оправдании терроризма

10:42 22.05.2023 (обновлено: 10:43 22.05.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск Алексея Панина. Карточка с его данными появилась в базе розыска, сообщает "RT на русском".
Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении актера уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Основанием для этого стал пост Панина в соцсетях, в котором он приветствовал теракт на Крымском мосту.
Алексей Панин постоянно высказывается против России, против начала СВО и вхождения Крыма в состав Российской Федерации. В 2020 году скандальный шоумен дал интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону*. Он заявил, что ему стыдно за то, что в 2014 году он поддержал вхождение Крыма в состав России.
В том же году он выставил в сети фото, где позирует обнаженным вместе со своей девушкой. Изображение с голым местом пониже спины Панин сопроводил надписью: "Крым – это Украина".
В комментариях пользователи оценили по достоинству спутницу актера, а самому Панину начали задавать вопросы, действительно ли он считает Крым территорией Украины. Однако актер в дискуссии участия не принял.
Алексей Панин известен также своим скандальным характером: СМИ сообщали о его пьяном дебоше в самолете, об оскорблении полицейского в Петербурге, цитировали его заявление о том, что победа СССР в Великой Отечественной войне была неоднозначной и т. п..
В последние годы Панин проживает в Испании. В случае возвращения в Россию ему грозит до семи лет лишения свободы.
* физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Алексей ПанинРоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ОбществоНовостиКрым
 
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