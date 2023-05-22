https://crimea.ria.ru/20230522/aleksey-panin-obyavlen-v-rozysk-1128871306.html

Алексей Панин объявлен в розыск

Алексей Панин объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Алексей Панин объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск Алексея Панина. Карточка с его данными появилась в базе розыска, сообщает "RT на русском". РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T10:42

2023-05-22T10:42

2023-05-22T10:43

алексей панин

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск Алексея Панина. Карточка с его данными появилась в базе розыска, сообщает "RT на русском". Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении актера уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Основанием для этого стал пост Панина в соцсетях, в котором он приветствовал теракт на Крымском мосту.Алексей Панин постоянно высказывается против России, против начала СВО и вхождения Крыма в состав Российской Федерации. В 2020 году скандальный шоумен дал интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону*. Он заявил, что ему стыдно за то, что в 2014 году он поддержал вхождение Крыма в состав России.В том же году он выставил в сети фото, где позирует обнаженным вместе со своей девушкой. Изображение с голым местом пониже спины Панин сопроводил надписью: "Крым – это Украина".В комментариях пользователи оценили по достоинству спутницу актера, а самому Панину начали задавать вопросы, действительно ли он считает Крым территорией Украины. Однако актер в дискуссии участия не принял.Алексей Панин известен также своим скандальным характером: СМИ сообщали о его пьяном дебоше в самолете, об оскорблении полицейского в Петербурге, цитировали его заявление о том, что победа СССР в Великой Отечественной войне была неоднозначной и т. п..В последние годы Панин проживает в Испании. В случае возвращения в Россию ему грозит до семи лет лишения свободы.* физическое лицо, выполняющее функции иноагентаЧитайте также на РИА Новости Крым:"Пристроился сварщиком": чем Панин занимается в КрымуПанин прокомментировал инцидент в аэропорту СимферополяАктер Панин рассказал, что Поклонская заявила на него в полицию

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей панин, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости, крым