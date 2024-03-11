https://crimea.ria.ru/20240311/putin-podpisal-zakon-o-zaprete-reklamy-na-resursakh-inoagentov-1135559502.html

Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать рекламу на информационных ресурсах граждан, признанных иностранными агентами... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T16:14

2024-03-11T16:14

2024-03-11T16:14

владимир путин (политик)

россия

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать рекламу на информационных ресурсах граждан, признанных иностранными агентами. Документ опубликован на портале официальной правовой информации в понедельник.Документ вносит поправки в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ". В частности, в статью пятую Федерального закона о рекламе внесена поправка следующего содержания:"Не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иноагента".Запрещается также рекламировать информационные ресурсы иноагентов.Законопроект был принят Госдумой в конце февраля. В авторский коллектив закона вошло 395 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. В среду, 6 марта, закон был одобрен Советом Федерации.За нарушение запрета предусмотрен штраф для физлиц до 50 тысяч рублей и для юрлиц – до 500 тысяч рублей.Если иноагент или учрежденное им юрлицо трижды в течение одного года допустит нарушение порядка деятельности, ему будет грозить до двух лет лишения свободы.Как сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, в 2023 году на ресурсах иноагентов разместили рекламу более 200 российских физических и юридических лиц. Это принесло владельцам этих площадок прибыль в сотни миллионов рублей.Таким образом, принятие нынешнего закона лишит возможности заработков граждан, деятельность которых связана с иностранным вмешательством во внутреннюю политику России.10 марта депутат Госдумы РФ, член комитета по контролю Леонид Ивлев заявил, что иноагенты вскоре могут лишиться гонораров от продажи своих произведений в РФ. Выплат планируется лишить не только самих авторов, но и их наследников.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБСтатус иноагента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретовЧастное мнение: Кремль о статусе иноагентов для покинувших РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, закон и право, иноагенты, реклама, общество, новости