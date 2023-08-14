https://crimea.ria.ru/20230814/pochemu-zapad-nastaivaet-na-mirnykh-peregovorakh-po-ukraine--mnenie-1130729760.html

Почему Запад настаивает на мирных переговорах по Украине – мнение

Почему Запад настаивает на мирных переговорах по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Почему Запад настаивает на мирных переговорах по Украине – мнение

Перемирие без капитуляции Киева будет играть на руку Украине, поскольку даже в случае его заключения Запад не только не снимет санкции с РФ, но и получит... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T18:51

2023-08-14T18:51

2023-08-14T18:51

радио "спутник в крыму"

алексей живов

политика

украина

россия

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Перемирие без капитуляции Киева будет играть на руку Украине, поскольку даже в случае его заключения Запад не только не снимет санкции с РФ, но и получит передышку для подготовки киевского режима к новому витку конфликта. Такое мнение высказал военный волонтер и политолог Алексей Живов в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Живова, "России нужно на поле боя доказать, что она сильнее, и заставить Киев пойти на мир на своих условиях.Он выразил убеждение, что "если оставить Украину том виде, в котором она сейчас существует, это будет постоянный источник нацизма и русофобии".Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, оценивая итоги саммита в Джидде, призвал продолжать переговоры по разрешению конфликта на Украине, поскольку они "усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по ложному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным".Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что страну "ждет тяжелая осень", поскольку за рубежом все чаще говорят о необходимости переговоров для завершения конфликта.Саммит в Джидде состоялся 5-6 августа. В нем приняли участие представители 42 государств. Россия на конференцию приглашена не была. Никаких совместных заявлений и деклараций по итогам саммита принято не было. Участники консультаций лишь договорились продолжить обмен мнениями.В МИД России заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что не все пункты "формулы мира" Зеленского были полностью одобрены участниками встречи в Джидде. По словам Ермака, "есть пункты, по которым вообще нет возражений, но есть и те, по которым диалог продолжается".Читайте также на РИА Новости Крым:Что показал "мирный саммит" по Украине в Саудовской Аравии – экспертПутин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и УкраинойНорвежский политик: Запад должен признать Крым в случае переговоров с РФ

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алексей живов, политика, украина, россия, мнения