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В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона
В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона - РИА Новости Крым, 06.05.2024
В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона
Сотрудники УФСБ России по Херсонской области пресекли деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу. Об РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T11:47
2024-05-06T11:49
новости
скадовск
херсонская область
шпионаж
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ России по Херсонской области пресекли деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу. Об этом сообщили в УФСБ России по Херсонской области.Установлено, что в период с марта 2022 по январь 2023 года по заданию спецслужб Украины фигурант собирал и передавал представителям СБУ сведения о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил России с целью срыва выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске задержали украинского шпионаНа Кубани задержали информатора украинских спецслужб – ФСБПередавал данные о ВС РФ: в Северной Осетии задержали украинского шпиона
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новости, скадовск, херсонская область, шпионаж, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона

Жителя Херсонской области задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

11:47 06.05.2024 (обновлено: 11:49 06.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ России по Херсонской области пресекли деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу. Об этом сообщили в УФСБ России по Херсонской области.
Установлено, что в период с марта 2022 по январь 2023 года по заданию спецслужб Украины фигурант собирал и передавал представителям СБУ сведения о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил России с целью срыва выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции.
"В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
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НовостиСкадовскХерсонская областьШпионажФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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