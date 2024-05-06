https://crimea.ria.ru/20240506/v-khersonskoy-oblasti-fsb-zaderzhala-ukrainskogo-shpiona-1137075051.html
В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона
В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона - РИА Новости Крым, 06.05.2024
В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона
Сотрудники УФСБ России по Херсонской области пресекли деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу. Об РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T11:47
2024-05-06T11:47
2024-05-06T11:49
новости
скадовск
херсонская область
шпионаж
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1f/1136167049_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_32004c55d11022e93d963e5caa78980c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ России по Херсонской области пресекли деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу. Об этом сообщили в УФСБ России по Херсонской области.Установлено, что в период с марта 2022 по январь 2023 года по заданию спецслужб Украины фигурант собирал и передавал представителям СБУ сведения о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил России с целью срыва выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске задержали украинского шпионаНа Кубани задержали информатора украинских спецслужб – ФСБПередавал данные о ВС РФ: в Северной Осетии задержали украинского шпиона
скадовск
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1f/1136167049_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_c494b9ef0756fbd1804676552e716193.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, скадовск, херсонская область, шпионаж, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона
Жителя Херсонской области задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины
11:47 06.05.2024 (обновлено: 11:49 06.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ России по Херсонской области пресекли деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу. Об этом сообщили в УФСБ России по Херсонской области.
Установлено, что в период с марта 2022 по январь 2023 года по заданию спецслужб Украины фигурант собирал и передавал представителям СБУ сведения о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил России с целью срыва выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции.
"В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым: