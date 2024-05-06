https://crimea.ria.ru/20240506/v-khersonskoy-oblasti-fsb-zaderzhala-ukrainskogo-shpiona-1137075051.html

В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона

В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона - РИА Новости Крым, 06.05.2024

В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона

Сотрудники УФСБ России по Херсонской области пресекли деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу. Об РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T11:47

2024-05-06T11:47

2024-05-06T11:49

новости

скадовск

херсонская область

шпионаж

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ России по Херсонской области пресекли деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу. Об этом сообщили в УФСБ России по Херсонской области.Установлено, что в период с марта 2022 по январь 2023 года по заданию спецслужб Украины фигурант собирал и передавал представителям СБУ сведения о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил России с целью срыва выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске задержали украинского шпионаНа Кубани задержали информатора украинских спецслужб – ФСБПередавал данные о ВС РФ: в Северной Осетии задержали украинского шпиона

скадовск

херсонская область

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2024

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новости, скадовск, херсонская область, шпионаж, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)