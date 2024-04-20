https://crimea.ria.ru/20240420/peredaval-dannye-o-vs-rf-v-severnoy-osetii-zaderzhali-ukrainskogo-shpiona-1136719420.html

Передавал данные о ВС РФ: в Северной Осетии задержали украинского шпиона

Передавал данные о ВС РФ: в Северной Осетии задержали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Передавал данные о ВС РФ: в Северной Осетии задержали украинского шпиона

В Северной Осетии на российско-грузинской границе пограничники задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T15:37

2024-04-20T15:37

2024-04-20T15:37

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Северной Осетии на российско-грузинской границе пограничники задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ РФ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Суд заключил злоумышленника под стражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.В Краснодарском крае на минувшей неделе сотрудник ФСБ задержали местного жителя, который планировал передавать украинской военной разведке сведения о деятельности российских войск и силовых структур в регионе.В марте российские силовики задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации задействованных в специальной военной операции подразделений Вооруженных сил России.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпионаЖительница Мариуполя задержана по подозрению в шпионажеСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента

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северная осетия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, северная осетия, грузия, граница, шпионаж, украина, киев