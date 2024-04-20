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Передавал данные о ВС РФ: в Северной Осетии задержали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Передавал данные о ВС РФ: в Северной Осетии задержали украинского шпиона
Передавал данные о ВС РФ: в Северной Осетии задержали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Передавал данные о ВС РФ: в Северной Осетии задержали украинского шпиона
В Северной Осетии на российско-грузинской границе пограничники задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T15:37
2024-04-20T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Северной Осетии на российско-грузинской границе пограничники задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ РФ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Суд заключил злоумышленника под стражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.В Краснодарском крае на минувшей неделе сотрудник ФСБ задержали местного жителя, который планировал передавать украинской военной разведке сведения о деятельности российских войск и силовых структур в регионе.В марте российские силовики задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации задействованных в специальной военной операции подразделений Вооруженных сил России.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпионаЖительница Мариуполя задержана по подозрению в шпионажеСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, северная осетия, грузия, граница, шпионаж, украина, киев
Передавал данные о ВС РФ: в Северной Осетии задержали украинского шпиона

В Северной Осетии на границе с Грузией задержали подозреваемого в шпионаже украинца

15:37 20.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Северной Осетии на российско-грузинской границе пограничники задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ РФ.

"36-летний гражданин Украины осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам информации о расположении личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции посредством интернет-мессенджера", – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Суд заключил злоумышленника под стражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
В Краснодарском крае на минувшей неделе сотрудник ФСБ задержали местного жителя, который планировал передавать украинской военной разведке сведения о деятельности российских войск и силовых структур в регионе.
В марте российские силовики задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации задействованных в специальной военной операции подразделений Вооруженных сил России.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиРоссияСеверная ОсетияГрузияГраницаШпионажУкраинаКиев
 
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