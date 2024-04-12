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На Кубани задержали информатора украинских спецслужб – ФСБ
На Кубани задержали информатора украинских спецслужб – ФСБ - РИА Новости Крым, 12.04.2024
На Кубани задержали информатора украинских спецслужб – ФСБ
Сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали местного жителя, который планировал передавать сведения о деятельности российских войск и... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T11:16
2024-04-12T11:16
2024-04-12T11:05
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
краснодарский край
происшествия
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главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали местного жителя, который планировал передавать сведения о деятельности российских войск и силовых структур в регионе украинской военной разведке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.Сотрудники ФСБ в марте задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации задействованных в специальной военной операции подразделений Вооруженных сил России.В Запорожской области к 10 годам заключения приговорили жителя Украины, следившего за подразделением Росгвардии в регионе и передававшего информацию военнослужащему ВСУ, который действовал в интересах украинских спецслужб.В Мариуполе Донецкой Народной Республики по подозрению в шпионаже задержана местная жительница, которая собирала данные о базировании российских военных и передавала их украинской стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянинаУкраинский шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), краснодарский край, происшествия, безопасность, общество, главное управление разведки украины (гур), новости
На Кубани задержали информатора украинских спецслужб – ФСБ
ФСБ задержала жителя Кубани за намерение передавать Киеву данные о российской армии