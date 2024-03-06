https://crimea.ria.ru/20240306/sobiral-dannye-o-rosgvardii-v-zaporozhe-osuzhden-ukrainskiy-shpion-1135468644.html

Собирал данные о Росгвардии в Запорожье: осужден украинский шпион

Собирал данные о Росгвардии в Запорожье: осужден украинский шпион - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Собирал данные о Росгвардии в Запорожье: осужден украинский шпион

Житель Украины приговорен к 10 годам заключения за шпионаж за подразделением Росгвардии в Запорожской области. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T18:56

2024-03-06T18:56

2024-03-06T18:56

прокуратура республики крым

приговор

шпионаж

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

запорожская область

новые регионы россии

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Житель Украины приговорен к 10 годам заключения за шпионаж за подразделением Росгвардии в Запорожской области. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По информации прокуратуры, подсудимый передавал сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации.Государственное обвинение было поддержано прокуратурой Крыма. Запорожский областной суд признал украинца виновным в шпионаже и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В конце февраля суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима агента украинской разведки, который пытался приобрести секретную компоненту для зенитных ракетных комплексов С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской областиРоссиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористамПланировал убийство военных: задержан украинский шпион

запорожская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, приговор, шпионаж, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), запорожская область, новые регионы россии, новости, безопасность