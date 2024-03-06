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Собирал данные о Росгвардии в Запорожье: осужден украинский шпион - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Собирал данные о Росгвардии в Запорожье: осужден украинский шпион
Собирал данные о Росгвардии в Запорожье: осужден украинский шпион - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Собирал данные о Росгвардии в Запорожье: осужден украинский шпион
Житель Украины приговорен к 10 годам заключения за шпионаж за подразделением Росгвардии в Запорожской области. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T18:56
2024-03-06T18:56
прокуратура республики крым
приговор
шпионаж
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
запорожская область
новые регионы россии
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Житель Украины приговорен к 10 годам заключения за шпионаж за подразделением Росгвардии в Запорожской области. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По информации прокуратуры, подсудимый передавал сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации.Государственное обвинение было поддержано прокуратурой Крыма. Запорожский областной суд признал украинца виновным в шпионаже и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В конце февраля суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима агента украинской разведки, который пытался приобрести секретную компоненту для зенитных ракетных комплексов С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской областиРоссиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористамПланировал убийство военных: задержан украинский шпион
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прокуратура республики крым, приговор, шпионаж, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), запорожская область, новые регионы россии, новости, безопасность
Собирал данные о Росгвардии в Запорожье: осужден украинский шпион

Украинский агент осужден на 10 лет за шпионаж за Росгвардией в Запорожской области

18:56 06.03.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Житель Украины приговорен к 10 годам заключения за шпионаж за подразделением Росгвардии в Запорожской области. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
"Суд установил, что в период с августа по декабрь 2022 года подсудимый, находясь на территории Запорожской области, собирал сведения о местах дислокации одного из подразделений Росгвардии, которые передал военнослужащему ВСУ, действовавшему в интересах службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, подсудимый передавал сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации.
Государственное обвинение было поддержано прокуратурой Крыма. Запорожский областной суд признал украинца виновным в шпионаже и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В конце февраля суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима агента украинской разведки, который пытался приобрести секретную компоненту для зенитных ракетных комплексов С-300.
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Прокуратура Республики КрымПриговорШпионажРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Запорожская областьНовые регионы РоссииНовостиБезопасность
 
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