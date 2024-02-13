https://crimea.ria.ru/20240213/rossiyanin-zaderzhan-za-popytku-prisoedinitsya-k-ukrainskim-terroristam-1134917089.html

Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам

Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам

Житель Пензенской области пытался попасть на Украину через литовскую границу, чтобы вступить там в запрещенный "Легион "Свобода России"* и воевать за киевский... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T17:50

2024-02-13T17:50

2024-02-13T17:50

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

пензенская область

украина

литва

безопасность

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Житель Пензенской области пытался попасть на Украину через литовскую границу, чтобы вступить там в запрещенный "Легион "Свобода России"* и воевать за киевский режим. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на калининградское УФСБ.По информации ФСБ, у подозреваемого нашли деньги, документы и мобильный телефон со свидетельствами преступных намерений. Уголовное дело открыто по статье о покушении на вступление в террористическую организацию.Верховный суд Крыма во вторник оставил без изменения приговор четверым гражданам Украины за шпионаж в Крыму после апелляции. Как сообщала во вторник пресс-служба суда, приговор вступил в законную силу. Ранее в Крыму сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму задержали жителя Краснодара, который пытался выехать через полуостров на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне противника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.* Террористическая организация, запрещена в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВОСпонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 летПокушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности

пензенская область

украина

литва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, пензенская область, украина, литва, безопасность, антитеррор, новости