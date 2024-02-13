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Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам
Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам
Житель Пензенской области пытался попасть на Украину через литовскую границу, чтобы вступить там в запрещенный "Легион "Свобода России"* и воевать за киевский... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T17:50
2024-02-13T17:50
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
пензенская область
украина
литва
безопасность
антитеррор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Житель Пензенской области пытался попасть на Украину через литовскую границу, чтобы вступить там в запрещенный "Легион "Свобода России"* и воевать за киевский режим. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на калининградское УФСБ.По информации ФСБ, у подозреваемого нашли деньги, документы и мобильный телефон со свидетельствами преступных намерений. Уголовное дело открыто по статье о покушении на вступление в террористическую организацию.Верховный суд Крыма во вторник оставил без изменения приговор четверым гражданам Украины за шпионаж в Крыму после апелляции. Как сообщала во вторник пресс-служба суда, приговор вступил в законную силу. Ранее в Крыму сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму задержали жителя Краснодара, который пытался выехать через полуостров на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне противника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.* Террористическая организация, запрещена в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВОСпонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 летПокушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности
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Новости
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, пензенская область, украина, литва, безопасность, антитеррор, новости
Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам

ФСБ: россиянин задержан при попытке сбежать на Украину для вступления в ряды террористов

17:50 13.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Житель Пензенской области пытался попасть на Украину через литовскую границу, чтобы вступить там в запрещенный "Легион "Свобода России"* и воевать за киевский режим. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на калининградское УФСБ.
"Подозреваемый вступил в контакт с представителями украинских националистических террористических организаций, для вступления в которые ему необходимо было выехать на территорию Украины. При попытке пересечения государственной границы Российской Федерации и Литовской Республики был задержан", - говорится в релизе.
По информации ФСБ, у подозреваемого нашли деньги, документы и мобильный телефон со свидетельствами преступных намерений. Уголовное дело открыто по статье о покушении на вступление в террористическую организацию.
Верховный суд Крыма во вторник оставил без изменения приговор четверым гражданам Украины за шпионаж в Крыму после апелляции. Как сообщала во вторник пресс-служба суда, приговор вступил в законную силу.
Ранее в Крыму сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму задержали жителя Краснодара, который пытался выехать через полуостров на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне противника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.
* Террористическая организация, запрещена в России
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияПензенская областьУкраинаЛитваБезопасностьАнтитеррорНовости
 
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