https://crimea.ria.ru/20240213/rossiyanin-zaderzhan-za-popytku-prisoedinitsya-k-ukrainskim-terroristam-1134917089.html
Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам
Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам
Житель Пензенской области пытался попасть на Украину через литовскую границу, чтобы вступить там в запрещенный "Легион "Свобода России"* и воевать за киевский... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T17:50
2024-02-13T17:50
2024-02-13T17:50
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происшествия
пензенская область
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литва
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Житель Пензенской области пытался попасть на Украину через литовскую границу, чтобы вступить там в запрещенный "Легион "Свобода России"* и воевать за киевский режим. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на калининградское УФСБ.По информации ФСБ, у подозреваемого нашли деньги, документы и мобильный телефон со свидетельствами преступных намерений. Уголовное дело открыто по статье о покушении на вступление в террористическую организацию.Верховный суд Крыма во вторник оставил без изменения приговор четверым гражданам Украины за шпионаж в Крыму после апелляции. Как сообщала во вторник пресс-служба суда, приговор вступил в законную силу. Ранее в Крыму сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму задержали жителя Краснодара, который пытался выехать через полуостров на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне противника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.* Террористическая организация, запрещена в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВОСпонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 летПокушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, пензенская область, украина, литва, безопасность, антитеррор, новости
Россиянин задержан за попытку присоединиться к украинским террористам
ФСБ: россиянин задержан при попытке сбежать на Украину для вступления в ряды террористов