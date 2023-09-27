Рейтинг@Mail.ru
В Крыму по делу о госизмене арестовали жителя Краснодара - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230927/v-krymu-po-delu-o-gosizmene-arestovali-zhitelya-krasnodara-1131702099.html
В Крыму по делу о госизмене арестовали жителя Краснодара
В Крыму по делу о госизмене арестовали жителя Краснодара - РИА Новости Крым, 27.09.2023
В Крыму по делу о госизмене арестовали жителя Краснодара
жителя Краснодара по делу о госизмене. Ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T16:18
2023-09-27T16:18
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
новости крыма
госизмена
закон и право
краснодар
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5fba134e9c82483e82e1e8cede08078.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Крыму на два месяца арестовали жителя Краснодара по делу о госизмене. Ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Как удалось установить следствию, 22-летний краснодарец принял решение уехать из России на территорию Украины для участия в военных действиях на стороне противника. Движимый этой идеей, он добрался до Армянска, откуда намеревался выехать на территорию сопредельного государства через административную границу Крыма и Херсонской области, минуя установленные пункты пропуска. Мужчину задержали сотрудники Погрануправления ФСБ России по РК.Также уточняется, что сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить другие возможные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.Фигуранту дела грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Кубани, который пытался выехать на территорию Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУСпонсировал ВСУ: житель Приамурья задержан за госизменуЖитель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих
крым
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_17f854d473b748c37d14a4b1913a726e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, госизмена, закон и право, краснодар, всу (вооруженные силы украины)
В Крыму по делу о госизмене арестовали жителя Краснодара

Хотел воевать в ВСУ: в Крыму арестовали обвиняемого в госизмене жителя Краснодара

16:18 27.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Крыму на два месяца арестовали жителя Краснодара по делу о госизмене. Ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Как удалось установить следствию, 22-летний краснодарец принял решение уехать из России на территорию Украины для участия в военных действиях на стороне противника. Движимый этой идеей, он добрался до Армянска, откуда намеревался выехать на территорию сопредельного государства через административную границу Крыма и Херсонской области, минуя установленные пункты пропуска. Мужчину задержали сотрудники Погрануправления ФСБ России по РК.
"В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в приготовлении к совершению государственной измены, а именно - перехода на сторону противника (ч. 1 ст. 30 – ст. 275 УК РФ). Киевским районный судом Республики Крым фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить другие возможные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.
Фигуранту дела грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Кубани, который пытался выехать на территорию Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ
Спонсировал ВСУ: житель Приамурья задержан за госизмену
Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымНовости КрымаГосизменаЗакон и правоКраснодарВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Командные пункты четырех бригад ВСУ разбиты – Минобороны
16:18В Крыму по делу о госизмене арестовали жителя Краснодара
16:08Почти миллион: крымскую чиновницу обвиняют в присвоении денег дворников
15:58Ограничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензин
15:47Безуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении
15:33Биржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - Новак
15:18Это неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в России
15:10США перебрасывают в Европу готовый к применению комплекс РСМД – Захарова
14:58Новый лабораторный комплекс открылся в Крыму
14:43Ваша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к Зеленскому
14:26Когда в Крыму улучшится качество мобильной связи
14:08ПСБ открывает новые возможности для юных предпринимателей Крыма
13:43Клиническая стадия русофобии: Захарова о чествовании украинского нациста
13:32Заксобрание в Севастополе эвакуировали
13:16Террор левобережья: ВСУ выпустили еще 88 снарядов по Херсонщине
12:43Выдать Хунку: Польша добивается наказания украинского нациста из Канады
12:21Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом году
12:17Прокуратура нашла в Керчи 34 опасных детских площадки
12:06В Крыму ребенок погиб из-за неисправного котла - виновник осужден
12:05Зона СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 266 млрд рублей
Лента новостейМолния