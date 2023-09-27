https://crimea.ria.ru/20230927/v-krymu-po-delu-o-gosizmene-arestovali-zhitelya-krasnodara-1131702099.html

В Крыму по делу о госизмене арестовали жителя Краснодара

В Крыму по делу о госизмене арестовали жителя Краснодара - РИА Новости Крым, 27.09.2023

В Крыму по делу о госизмене арестовали жителя Краснодара

жителя Краснодара по делу о госизмене. Ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T16:18

2023-09-27T16:18

2023-09-27T16:18

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

новости крыма

госизмена

закон и право

краснодар

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Крыму на два месяца арестовали жителя Краснодара по делу о госизмене. Ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Как удалось установить следствию, 22-летний краснодарец принял решение уехать из России на территорию Украины для участия в военных действиях на стороне противника. Движимый этой идеей, он добрался до Армянска, откуда намеревался выехать на территорию сопредельного государства через административную границу Крыма и Херсонской области, минуя установленные пункты пропуска. Мужчину задержали сотрудники Погрануправления ФСБ России по РК.Также уточняется, что сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить другие возможные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.Фигуранту дела грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Кубани, который пытался выехать на территорию Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУСпонсировал ВСУ: житель Приамурья задержан за госизменуЖитель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих

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краснодар

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2023

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, госизмена, закон и право, краснодар, всу (вооруженные силы украины)