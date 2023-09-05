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Хотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на Украину - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Хотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на Украину
Хотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на Украину - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Хотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на Украину
Житель Кубани задержан сотрудниками ФСБ при попытке выехать на территорию Украины. Мужчина планировал вступить в ряды вооруженных сил Украины. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T10:29
2023-09-05T10:40
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
краснодарский край
происшествия
госизмена
закон и право
общество
безопасность
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Житель Кубани задержан сотрудниками ФСБ при попытке выехать на территорию Украины. Мужчина планировал вступить в ряды вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", - говорится в сообщении.По данным ведомства, мужчина сам вышел на вербовщика из Службы безопасности Украины, который готовил добровольцев для участия в боевых действиях против российских сил.Но осуществить план не удалось – его задержали на границе с Украиной. Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 и статье 275 УК РФ (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУСпонсировал ВСУ: житель Приамурья задержан за госизменуФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), краснодарский край, происшествия, госизмена, закон и право, общество, безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины)
Хотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на Украину

ФСБ задержала жителя Кубани за госизмену при попытке выехать на Украину

10:29 05.09.2023 (обновлено: 10:40 05.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Житель Кубани задержан сотрудниками ФСБ при попытке выехать на территорию Украины. Мужчина планировал вступить в ряды вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина сам вышел на вербовщика из Службы безопасности Украины, который готовил добровольцев для участия в боевых действиях против российских сил.
Но осуществить план не удалось – его задержали на границе с Украиной. Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 и статье 275 УК РФ (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).
Правосудие - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Краснодарский крайПроисшествияГосизменаЗакон и правоОбществоБезопасностьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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