https://crimea.ria.ru/20230905/khotel-vstupit-v-vsu-zhitel-kubani-zaderzhan-fsb-1131168539.html

Хотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на Украину

Хотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на Украину - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Хотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на Украину

Житель Кубани задержан сотрудниками ФСБ при попытке выехать на территорию Украины. Мужчина планировал вступить в ряды вооруженных сил Украины. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T10:29

2023-09-05T10:29

2023-09-05T10:40

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

краснодарский край

происшествия

госизмена

закон и право

общество

безопасность

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Житель Кубани задержан сотрудниками ФСБ при попытке выехать на территорию Украины. Мужчина планировал вступить в ряды вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", - говорится в сообщении.По данным ведомства, мужчина сам вышел на вербовщика из Службы безопасности Украины, который готовил добровольцев для участия в боевых действиях против российских сил.Но осуществить план не удалось – его задержали на границе с Украиной. Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 и статье 275 УК РФ (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника).Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУСпонсировал ВСУ: житель Приамурья задержан за госизменуФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку

https://crimea.ria.ru/20230414/zhitelya-kryma-osudyat-za-prigotovlenie-k-gosizmene-i-teraktu-1128172048.html

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), краснодарский край, происшествия, госизмена, закон и право, общество, безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины)