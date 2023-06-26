https://crimea.ria.ru/20230626/sponsiroval-vsu-zhitel-priamurya-zaderzhan-za-gosizmenu-1129623191.html

Спонсировал ВСУ: житель Приамурья задержан за госизмену

Спонсировал ВСУ: житель Приамурья задержан за госизмену - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Спонсировал ВСУ: житель Приамурья задержан за госизмену

Житель Амурской области задержан по подозрению в государственной измене, он посылал ВСУ деньги на покупку дронов-камикадзе и военной амуниции. Об этом со... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T10:15

2023-06-26T10:15

2023-06-26T10:15

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

приамурье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Житель Амурской области задержан по подозрению в государственной измене, он посылал ВСУ деньги на покупку дронов-камикадзе и военной амуниции. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.По данным силовиков, он осуществил более десяти переводов денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники, которые в дальнейшем планировали использовать против Вооруженных сил Российской Федерации.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (275 УК РФ).Ранее силовики задержали бывших сотрудников предприятий российской "оборонки", подозреваемых в сотрудничестве с украинской разведкой. Они передавали иностранной разведке техническую документацию и образцы изделий военного назначения, применяемые при создании вооружений и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137В России ввели пожизненное заключение за госизменуФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку

https://crimea.ria.ru/20230620/fsb-zaderzhala-ukrainskogo-shpiona-v-nalchike-1129499220.html

приамурье

львовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), приамурье, львовская область, госизмена, шпионаж, сво