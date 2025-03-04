https://crimea.ria.ru/20250304/putin-nagradil-ordenom-muzhestva-deputata-iz-sevastopolya-za-uchastie-v-svo-1144639643.html
Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя за участие в СВО
Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя за участие в СВО - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя за участие в СВО
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества заместителя председателя Заксобрания Севастополя Василия Зубенко, успешно выполнявшего задачи в зоне... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T12:26
2025-03-04T12:26
2025-03-04T12:26
михаил развожаев
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества заместителя председателя Заксобрания Севастополя Василия Зубенко, успешно выполнявшего задачи в зоне специальной военной операции. Награду ветерану вручил губернатор региона Михаил Развожаев.Василий Зубенко – подполковник, ветеран боевых действий, на данный момент работает вице-спикером Заксобрания Севастополя и возглавляет региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".Как отмечается в указе, Зубенко награжден орденом за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" СимферополяВ Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО Руслану ПогореловуПутин наградил коллектив "Артека" орденом Почета
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михаил развожаев, владимир путин (политик), награды, россия, герои сво, севастополь, новости, заксобрание севастополя
Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя за участие в СВО
Вице-спикер Заксобрания Севастополя Зубенко награжден орденом Мужества за участие в СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества заместителя председателя Заксобрания Севастополя Василия Зубенко, успешно выполнявшего задачи в зоне специальной военной операции. Награду ветерану вручил губернатор региона Михаил Развожаев.
Василий Зубенко – подполковник, ветеран боевых действий, на данный момент работает вице-спикером Заксобрания Севастополя и возглавляет региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".
"В 2023-2024 годах Василий Викторович участвовал в специальной военной операции: сам пошел в военкомат и отправился защищать Родину, выполнял важные задачи. Служил в бригаде беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад", которая занимается глубинной разведкой по обнаружению целей, корректировкой огня и уничтожением вражеских объектов", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Как отмечается в указе, Зубенко награжден орденом за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
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