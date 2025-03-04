https://crimea.ria.ru/20250304/putin-nagradil-ordenom-muzhestva-deputata-iz-sevastopolya-za-uchastie-v-svo-1144639643.html

Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя за участие в СВО

Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя за участие в СВО - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Путин наградил орденом Мужества депутата из Севастополя за участие в СВО

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества заместителя председателя Заксобрания Севастополя Василия Зубенко, успешно выполнявшего задачи в зоне... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T12:26

2025-03-04T12:26

2025-03-04T12:26

михаил развожаев

владимир путин (политик)

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заксобрание севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества заместителя председателя Заксобрания Севастополя Василия Зубенко, успешно выполнявшего задачи в зоне специальной военной операции. Награду ветерану вручил губернатор региона Михаил Развожаев.Василий Зубенко – подполковник, ветеран боевых действий, на данный момент работает вице-спикером Заксобрания Севастополя и возглавляет региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".Как отмечается в указе, Зубенко награжден орденом за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" СимферополяВ Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО Руслану ПогореловуПутин наградил коллектив "Артека" орденом Почета

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севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, владимир путин (политик), награды, россия, герои сво, севастополь, новости, заксобрание севастополя