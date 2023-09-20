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Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих
Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих
Житель Барнаула отравил воду, которую могли выпить мобилизованные военнослужащие, мужчине предъявлено обвинение в покушении на госизмену и теракт. Об этом со... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T10:39
2023-09-20T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Житель Барнаула отравил воду, которую могли выпить мобилизованные военнослужащие, мужчине предъявлено обвинение в покушении на госизмену и теракт. Об этом со ссылкой на УФСБ по Алтайскому краю сообщает РИА Новости.Весь процесс мужчина снял на видео и отправил представителям Украины, занимающимся вербовкой россиян для организации терактов. Как уточнили в силовом ведомстве, военнослужащие не успели выпить отравленную воду."Преступный умысел жителя Барнаула своевременно пресечен оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Ему предъявлено обвинение", - уточнили в пресс-службе.По ходатайству следователя злоумышленника заключили под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на УкраинуФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведкуСпецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, алтайский край, безопасность, новости сво, теракт, госизмена, новости
Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих

ФСБ: житель Барнаула отравил воду для российских военных – предъявлено обвинение

10:39 20.09.2023 (обновлено: 11:17 20.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВода
Вода - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Житель Барнаула отравил воду, которую могли выпить мобилизованные военнослужащие, мужчине предъявлено обвинение в покушении на госизмену и теракт. Об этом со ссылкой на УФСБ по Алтайскому краю сообщает РИА Новости.
"Установлено, что гражданин России 1981 года рождения через социальные сети инициативно вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих", - говорится в сообщении.
Весь процесс мужчина снял на видео и отправил представителям Украины, занимающимся вербовкой россиян для организации терактов. Как уточнили в силовом ведомстве, военнослужащие не успели выпить отравленную воду.
"Преступный умысел жителя Барнаула своевременно пресечен оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Ему предъявлено обвинение", - уточнили в пресс-службе.
По ходатайству следователя злоумышленника заключили под стражу.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияАлтайский крайБезопасностьНовости СВОТерактГосизменаНовости
 
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