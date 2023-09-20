https://crimea.ria.ru/20230920/zhitel-altayskogo-kraya-otravil-vodu-dlya-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-1131539139.html

Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих

Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих

Житель Барнаула отравил воду, которую могли выпить мобилизованные военнослужащие, мужчине предъявлено обвинение в покушении на госизмену и теракт. Об этом со... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T10:39

2023-09-20T10:39

2023-09-20T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Житель Барнаула отравил воду, которую могли выпить мобилизованные военнослужащие, мужчине предъявлено обвинение в покушении на госизмену и теракт. Об этом со ссылкой на УФСБ по Алтайскому краю сообщает РИА Новости.Весь процесс мужчина снял на видео и отправил представителям Украины, занимающимся вербовкой россиян для организации терактов. Как уточнили в силовом ведомстве, военнослужащие не успели выпить отравленную воду."Преступный умысел жителя Барнаула своевременно пресечен оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Ему предъявлено обвинение", - уточнили в пресс-службе.По ходатайству следователя злоумышленника заключили под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на УкраинуФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведкуСпецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, алтайский край, безопасность, новости сво, теракт, госизмена, новости