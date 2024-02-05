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Покушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Покушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности
Покушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Покушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности
Помимо двух самодельных взрывных устройств, у задержанных за организацию покушения на жизнь одного из руководителей Крыма было обнаружено и изъято... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T20:41
2024-02-05T20:47
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Помимо двух самодельных взрывных устройств, у задержанных за организацию покушения на жизнь одного из руководителей Крыма было обнаружено и изъято радиопередающее устройство и другое оборудование для совершения теракта, уточнили в ФСБ России.Второе изъятое СВУ осколочно-фугасного действия состоит из брикета пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора и радиореле. Приведение его в действие предполагалось с помощью мобильного телефона.Сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в организации покушения на жизнь одного из руководителей Республики Крым. Они были завербованы СБУ и планировали взорвать автомобиль своей жертвы.Задержанная пособница СБУ призналась, что подготовка к теракту против одного из руководителей Крыма велась с конца января по начало февраля 2024 г.Трое граждан России, готовившие теракт по заданию СБУ в отношении одного из руководителей Крыма, арестованы, сообщили РИА Новости в УФСБ России.Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по двум статьям, за покушение на совершение теракта и незаконное обращение с взрывчатыми веществами.Попытки покушения на жизнь должностных лиц Крыма предпринимались уже неоднократно. 3 июля в ФСБ заявили о предотвращении попытки убийства главы Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый в организации покушения был задержан, им оказался гражданин России 1988 года рождения.3 мая 2023 года ФСБ РФ раскрыла агентурную сеть ГУР МО Украины, которая планировала серию покушений на руководителей органов власти: главу республики Сергея Аксенова, председателя Госсовета РК Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновВ Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источникГотовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске
https://crimea.ria.ru/20240205/fsb-predotvratila-terakt-sbu-v-otnoshenii-odnogo-iz-rukovoditeley-kryma-1134707150.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, происшествия, крым, новости крыма, покушение
Покушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности

Взорвать автомобиль руководителя Крыма готовились с помощью мобильного телефона - ФСБ

20:41 05.02.2024 (обновлено: 20:47 05.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Помимо двух самодельных взрывных устройств, у задержанных за организацию покушения на жизнь одного из руководителей Крыма было обнаружено и изъято радиопередающее устройство и другое оборудование для совершения теракта, уточнили в ФСБ России.

"У подозреваемых обнаружены и изъяты: радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (далее - СВУ) кумулятивного действия, изготовленное из доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии с зарядом бризантного (приводящего к детонации – ред.) вещества на основе гексогена массой 1,9 кг, а также радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, перьевой стабилизатор мины", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Второе изъятое СВУ осколочно-фугасного действия состоит из брикета пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора и радиореле. Приведение его в действие предполагалось с помощью мобильного телефона.
Сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в организации покушения на жизнь одного из руководителей Республики Крым. Они были завербованы СБУ и планировали взорвать автомобиль своей жертвы.
Задержанная пособница СБУ призналась, что подготовка к теракту против одного из руководителей Крыма велась с конца января по начало февраля 2024 г.
Трое граждан России, готовившие теракт по заданию СБУ в отношении одного из руководителей Крыма, арестованы, сообщили РИА Новости в УФСБ России.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по двум статьям, за покушение на совершение теракта и незаконное обращение с взрывчатыми веществами.
Попытки покушения на жизнь должностных лиц Крыма предпринимались уже неоднократно. 3 июля в ФСБ заявили о предотвращении попытки убийства главы Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый в организации покушения был задержан, им оказался гражданин России 1988 года рождения.
3 мая 2023 года ФСБ РФ раскрыла агентурную сеть ГУР МО Украины, которая планировала серию покушений на руководителей органов власти: главу республики Сергея Аксенова, председателя Госсовета РК Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко.
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19:39
СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым - ВИДЕО
 
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