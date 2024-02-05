https://crimea.ria.ru/20240205/pokushenie-na-rukovodstvo-kryma-v-fsb-raskryli-podrobnosti-1134708242.html

Покушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности

Покушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Покушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности

Помимо двух самодельных взрывных устройств, у задержанных за организацию покушения на жизнь одного из руководителей Крыма было обнаружено и изъято... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T20:41

2024-02-05T20:41

2024-02-05T20:47

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

происшествия

крым

новости крыма

покушение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_82e1a36fb46c44609883661e9b87cf63.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Помимо двух самодельных взрывных устройств, у задержанных за организацию покушения на жизнь одного из руководителей Крыма было обнаружено и изъято радиопередающее устройство и другое оборудование для совершения теракта, уточнили в ФСБ России.Второе изъятое СВУ осколочно-фугасного действия состоит из брикета пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора и радиореле. Приведение его в действие предполагалось с помощью мобильного телефона.Сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в организации покушения на жизнь одного из руководителей Республики Крым. Они были завербованы СБУ и планировали взорвать автомобиль своей жертвы.Задержанная пособница СБУ призналась, что подготовка к теракту против одного из руководителей Крыма велась с конца января по начало февраля 2024 г.Трое граждан России, готовившие теракт по заданию СБУ в отношении одного из руководителей Крыма, арестованы, сообщили РИА Новости в УФСБ России.Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по двум статьям, за покушение на совершение теракта и незаконное обращение с взрывчатыми веществами.Попытки покушения на жизнь должностных лиц Крыма предпринимались уже неоднократно. 3 июля в ФСБ заявили о предотвращении попытки убийства главы Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый в организации покушения был задержан, им оказался гражданин России 1988 года рождения.3 мая 2023 года ФСБ РФ раскрыла агентурную сеть ГУР МО Украины, которая планировала серию покушений на руководителей органов власти: главу республики Сергея Аксенова, председателя Госсовета РК Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновВ Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источникГотовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске

https://crimea.ria.ru/20240205/fsb-predotvratila-terakt-sbu-v-otnoshenii-odnogo-iz-rukovoditeley-kryma-1134707150.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, происшествия, крым, новости крыма, покушение