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Готовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Готовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске
Готовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Готовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске
Украинский агент, готовивший теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии, задержан в Ижевске, сообщает Центр общественных связей... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T10:15
2023-12-18T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Украинский агент, готовивший теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии, задержан в Ижевске, сообщает Центр общественных связей ФСБ.У задержанного изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности.Дело открыто сразу по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту и об участии в деятельности террористической организации.В Крыму ранее была рассекречена сеть агентов СБУ, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии. По данным силовиков, целями планируемых посягательств были глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев. Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизменуВсе совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновЗадержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, безопасность, украина, россия, теракт, ижевск
Готовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске

ФСБ: в Ижевске задержали готовившего теракт украинского агента

10:15 18.12.2023
 
© ФСБ России Задержание украинского агента в Ижевске. Скриншот оперативного видео
Задержание украинского агента в Ижевске. Скриншот оперативного видео
© ФСБ России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Украинский агент, готовивший теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии, задержан в Ижевске, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
"В Ижевске задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший по заданию украинской террористической организации подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
У задержанного изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности.
Дело открыто сразу по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту и об участии в деятельности террористической организации.
В Крыму ранее была рассекречена сеть агентов СБУ, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии. По данным силовиков, целями планируемых посягательств были глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиБезопасностьУкраинаРоссияТерактИжевск
 
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