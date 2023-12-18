https://crimea.ria.ru/20231218/gotovivshego-terakt-ukrainskogo-agenta-zaderzhali-v-izhevske-1133622744.html

Готовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске

Готовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Готовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске

Украинский агент, готовивший теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии, задержан в Ижевске, сообщает Центр общественных связей... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T10:15

2023-12-18T10:15

2023-12-18T10:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Украинский агент, готовивший теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии, задержан в Ижевске, сообщает Центр общественных связей ФСБ.У задержанного изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности.Дело открыто сразу по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту и об участии в деятельности террористической организации.В Крыму ранее была рассекречена сеть агентов СБУ, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии. По данным силовиков, целями планируемых посягательств были глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев. Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизменуВсе совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновЗадержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, безопасность, украина, россия, теракт, ижевск