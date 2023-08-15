https://crimea.ria.ru/20230815/zaderzhannyy-v-krymu-informator-sbu-rasskazal-o-svoey-verbovke-1130742200.html

Задержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке

Задержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Задержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке

Жителя Крыма, задержанного сотрудниками ФСБ по подозрению передаче украинским спецслужбам данных о транзите военных грузов и хранении взрывчатки, СБУ... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T11:50

2023-08-15T11:50

2023-08-15T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Жителя Крыма, задержанного сотрудниками ФСБ по подозрению передаче украинским спецслужбам данных о транзите военных грузов и хранении взрывчатки, СБУ завербовала еще в 2020 году во время поездки мужчины на Украину к родственникам. Видео опроса задержанного опубликовало агентство РИА Новости.По словам мужчины, три года назад он поехал на Украину к тетке. После прохождения украинского пограничного контроля к нему подошел человек в серой форме. Мужчина не представился, но намекнул, что работает на СБУ.По его словам, куратор выходил с ним на связь раз в неделю или раз в месяц, мог позвонить или отправить СМС. С началом специальной военной операции контакты с куратором участились.Кроме того, завербованный крымчанин отправлял своему куратору координаты складов горюче-смазочных материалов в Крыму и видеосъемку работы российских систем ПВО по украинским беспилотникам.В июне куратор позвонил мужчине и поручил ему перепрятать сверток. Что находится внутри, сотрудник СБУ не сказал, но предупредил, что с ним надо обращаться осторожно. Мужчина догадался, что в свертке находится самодельное взрывное устройство, но задание куратора выполнил, спрятав пакет в заброшенном доме в одном из крымских сел.Во вторник ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Крыму 58-летнего гражданина РФ, сторонника украинских националистов, который информировал Службу безопасности Украины о транзите военных грузов через полуостров в зону проведения специальной военной операции. Задержанный подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты тайника, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на УкраинуФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на УкраинуПособников ВСУ задержали в Херсонской области

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), общество, безопасность республики крым и севастополя, украина, видео, новости крыма, крым