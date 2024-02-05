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СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым
СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым - РИА Новости Крым, 05.02.2024
СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым
ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Республики Крым, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T19:39
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Республики Крым, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. По данным ведомства, у подозреваемых обнаружены и изъяты два радиоуправляемых самодельных взрывных устройства. Одно из них было изготовлено из доработанной противотанковой мины производства Германии, масса ее заряда на основе гексогена составляла 1,9 кг.Это уже не первая попытка покушения на жизнь руководителей Республики Крым. 3 июля в ФСБ заявили о предотвращении попытки убийства главы Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый в организации покушения был задержан, им оказался гражданин России 1988 года рождения. Он был завербован СБУ и прошел на Украине специальный курс обучения. Сергей Аксенов поблагодарил силовиков за четкую и слаженную работу.3 мая 2023 года ФСБ РФ раскрыла агентурную сеть ГУР МО Украины, которая планировала серию покушений на должностных лиц Крыма: главу республики Сергея Аксенова, председателя Госсовета Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко. Планировалось также уничтожить объекты транспортной инфраструктуры полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновВ Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источникОбвиняемого в покушении на Олега Царева оставили под стражей
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РИА Новости Крым
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96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, сбу (служба безопасности украины), новости крыма, новости, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, главное управление разведки украины (гур), видео, сергей аксенов, владимир константинов, янина павленко
СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым

СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Крыма - теракт предотвращен ФСБ

19:39 05.02.2024 (обновлено: 20:04 05.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Республики Крым, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
"Задержана группа из трех россиян, которые по заданию СБУ в Симферополе готовили подрыв автомобиля. Они уже дали признательные показания", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, у подозреваемых обнаружены и изъяты два радиоуправляемых самодельных взрывных устройства. Одно из них было изготовлено из доработанной противотанковой мины производства Германии, масса ее заряда на основе гексогена составляла 1,9 кг.
"Второе СВУ было изготовлено с помощью взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг. Возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.
Это уже не первая попытка покушения на жизнь руководителей Республики Крым. 3 июля в ФСБ заявили о предотвращении попытки убийства главы Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый в организации покушения был задержан, им оказался гражданин России 1988 года рождения. Он был завербован СБУ и прошел на Украине специальный курс обучения. Сергей Аксенов поблагодарил силовиков за четкую и слаженную работу.
3 мая 2023 года ФСБ РФ раскрыла агентурную сеть ГУР МО Украины, которая планировала серию покушений на должностных лиц Крыма: главу республики Сергея Аксенова, председателя Госсовета Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко. Планировалось также уничтожить объекты транспортной инфраструктуры полуострова.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымСБУ (Служба безопасности Украины)Новости КрымаНовостиБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияГлавное управление разведки Украины (ГУР)Сергей АксеновВладимир КонстантиновЯнина Павленко
 
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