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СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым

СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым - РИА Новости Крым, 05.02.2024

СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым

ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Республики Крым, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T19:39

2024-02-05T19:39

2024-02-05T20:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Республики Крым, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. По данным ведомства, у подозреваемых обнаружены и изъяты два радиоуправляемых самодельных взрывных устройства. Одно из них было изготовлено из доработанной противотанковой мины производства Германии, масса ее заряда на основе гексогена составляла 1,9 кг.Это уже не первая попытка покушения на жизнь руководителей Республики Крым. 3 июля в ФСБ заявили о предотвращении попытки убийства главы Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый в организации покушения был задержан, им оказался гражданин России 1988 года рождения. Он был завербован СБУ и прошел на Украине специальный курс обучения. Сергей Аксенов поблагодарил силовиков за четкую и слаженную работу.3 мая 2023 года ФСБ РФ раскрыла агентурную сеть ГУР МО Украины, которая планировала серию покушений на должностных лиц Крыма: главу республики Сергея Аксенова, председателя Госсовета Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко. Планировалось также уничтожить объекты транспортной инфраструктуры полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновВ Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источникОбвиняемого в покушении на Олега Царева оставили под стражей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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