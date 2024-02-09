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Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет
Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет
Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения мужчину за содействие террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T11:57
2024-02-09T12:04
южный окружной военный суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения мужчину за содействие террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Отмечается, что подсудимый дважды переводил деньги запрещенной международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"* – в 2017 году из Симферополя и в 2018 – из Севастополя.Мужчина признан виновным в содействии террористической деятельности по ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.* *террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла спонсировавшую ИГ* ячейку на территории РоссииФСБ задержала пособников исламистов - они собирали деньги для боевиковПособник ИГИЛ* готовил теракт в России - ФСБ
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РИА Новости Крым
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5
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южный окружной военный суд, приговор, происшествия, симферополь, севастополь, новости, крым
Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения спонсора ИГИЛ* из Крыма

11:57 09.02.2024 (обновлено: 12:04 09.02.2024)
 
© Фото: Южный окружной военный судЮжный окружной военный суд
Южный окружной военный суд
© Фото: Южный окружной военный суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения мужчину за содействие террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что подсудимый дважды переводил деньги запрещенной международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"* – в 2017 году из Симферополя и в 2018 – из Севастополя.
"В ходе общения посредством программы для обмена сообщениями с иными лицами получил от них необходимые реквизиты для осуществления денежных переводов. После этого подсудимый осуществил денежные переводы с осознанием того, что средства предназначены для финансирования деятельности МТО "ИГ" и ее структурных подразделений в целях совершения преступлений террористической направленности", - сказано в сообщении.
Мужчина признан виновным в содействии террористической деятельности по ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.
* *террористическая организация, запрещенная в России
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