https://crimea.ria.ru/20240209/sponsor-igil-iz-kryma-osuzhden-na-10-let--1134821909.html
Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет
Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет
Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения мужчину за содействие террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T11:57
2024-02-09T11:57
2024-02-09T12:04
южный окружной военный суд
приговор
происшествия
симферополь
севастополь
новости
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/09/1134821791_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_36be4429a59b6d8d874cd1756c5e7df8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения мужчину за содействие террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Отмечается, что подсудимый дважды переводил деньги запрещенной международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"* – в 2017 году из Симферополя и в 2018 – из Севастополя.Мужчина признан виновным в содействии террористической деятельности по ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.* *террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла спонсировавшую ИГ* ячейку на территории РоссииФСБ задержала пособников исламистов - они собирали деньги для боевиковПособник ИГИЛ* готовил теракт в России - ФСБ
симферополь
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/09/1134821791_61:0:1196:851_1920x0_80_0_0_3e8f745490b4f8af63593a17f5474f38.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южный окружной военный суд, приговор, происшествия, симферополь, севастополь, новости, крым
Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет
Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения спонсора ИГИЛ* из Крыма
11:57 09.02.2024 (обновлено: 12:04 09.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения мужчину за содействие террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что подсудимый дважды переводил деньги запрещенной международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"* – в 2017 году из Симферополя и в 2018 – из Севастополя.
"В ходе общения посредством программы для обмена сообщениями с иными лицами получил от них необходимые реквизиты для осуществления денежных переводов. После этого подсудимый осуществил денежные переводы с осознанием того, что средства предназначены для финансирования деятельности МТО "ИГ" и ее структурных подразделений в целях совершения преступлений террористической направленности", - сказано в сообщении.
Мужчина признан виновным в содействии террористической деятельности по ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.
* *террористическая организация, запрещенная в России
Читайте также на РИА Новости Крым: