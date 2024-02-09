https://crimea.ria.ru/20240209/sponsor-igil-iz-kryma-osuzhden-na-10-let--1134821909.html

Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет

Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения мужчину за содействие террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T11:57

2024-02-09T11:57

2024-02-09T12:04

южный окружной военный суд

приговор

происшествия

симферополь

севастополь

новости

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения мужчину за содействие террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Отмечается, что подсудимый дважды переводил деньги запрещенной международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"* – в 2017 году из Симферополя и в 2018 – из Севастополя.Мужчина признан виновным в содействии террористической деятельности по ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.* *террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла спонсировавшую ИГ* ячейку на территории РоссииФСБ задержала пособников исламистов - они собирали деньги для боевиковПособник ИГИЛ* готовил теракт в России - ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный окружной военный суд, приговор, происшествия, симферополь, севастополь, новости, крым