https://crimea.ria.ru/20240213/v-rossii-presekli-bolee-400-terroristicheskikh-prestupleniy-s-nachala-svo-1134908593.html

В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО

В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО - РИА Новости Крым, 13.02.2024

В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО

Российские спецслужбы и правоохранительные органы с начала специальной военной операции предотвратили 419 террористических преступлений, которые планировали... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T12:29

2024-02-13T12:29

2024-02-13T12:29

национальный антитеррористический комитет (нак).

александр бортников

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

антитеррор

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Российские спецслужбы и правоохранительные органы с начала специальной военной операции предотвратили 419 террористических преступлений, которые планировали совершить завербованные украинскими спецслужбами и международными террористами злоумышленники. Об этом сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета России Александр Бортников на заседании НАК.Руководитель ведомства отметил, что международные террористические организации в условиях СВО активизировали вербовочную деятельность в интернете, пытаясь найти среди россиян потенциальных исполнителей террористических преступлений и их пособников.По словам Бортникова, западные спецслужбы и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций стремятся вовлечь граждан РФ в диверсионно-террористическую деятельность.По данным НАК, в интернете выявлено и удалено более 360 тысяч экстремистских материалов, заблокирован доступ к 70 тысячам веб-страниц.Предотвращенные теракты в КрымуВ начале февраля в Крыму сотрудники ФСБ задержали троих граждан, подозреваемых в организации покушения на жизнь одного из руководителей Республики Крым. Они по заданию СБУ планировали взорвать автомобиль своей жертвы.У подозреваемых обнаружены и изъяты два радиоуправляемых самодельных взрывных устройства. Одно из них было изготовлено из доработанной противотанковой мины производства Германии, масса ее заряда на основе гексогена составляла 1,9 кг.Задержанная пособница СБУ призналась, что подготовка к теракту против одного из руководителей Крыма велась с конца января по начало февраля 2024 г.В декабре 2023 года ФСБ заявила о раскрытии в Крыму законспирированной разветвленной сети агентов украинских спецслужб, созданной под контролем Запада. Агентов планировалось использовать для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов власти, военнослужащих ВС России и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова.3 июля в ФСБ заявили о предотвращении попытки убийства главы Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый в организации покушения был задержан, им оказался гражданин России 1988 года рождения. Он был завербован СБУ и прошел на Украине специальный курс обучения.В начале мая ФСБ сообщала о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном мореХотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсантаВ Киеве признали причастность к трем терактам на территории России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный антитеррористический комитет (нак)., александр бортников, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, антитеррор, безопасность