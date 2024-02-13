Рейтинг@Mail.ru
В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240213/v-rossii-presekli-bolee-400-terroristicheskikh-prestupleniy-s-nachala-svo-1134908593.html
В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО
В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО - РИА Новости Крым, 13.02.2024
В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО
Российские спецслужбы и правоохранительные органы с начала специальной военной операции предотвратили 419 террористических преступлений, которые планировали... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T12:29
2024-02-13T12:29
национальный антитеррористический комитет (нак).
александр бортников
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
антитеррор
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4c70dac0f1f13f740927d0c8fd28f901.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Российские спецслужбы и правоохранительные органы с начала специальной военной операции предотвратили 419 террористических преступлений, которые планировали совершить завербованные украинскими спецслужбами и международными террористами злоумышленники. Об этом сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета России Александр Бортников на заседании НАК.Руководитель ведомства отметил, что международные террористические организации в условиях СВО активизировали вербовочную деятельность в интернете, пытаясь найти среди россиян потенциальных исполнителей террористических преступлений и их пособников.По словам Бортникова, западные спецслужбы и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций стремятся вовлечь граждан РФ в диверсионно-террористическую деятельность.По данным НАК, в интернете выявлено и удалено более 360 тысяч экстремистских материалов, заблокирован доступ к 70 тысячам веб-страниц.Предотвращенные теракты в КрымуВ начале февраля в Крыму сотрудники ФСБ задержали троих граждан, подозреваемых в организации покушения на жизнь одного из руководителей Республики Крым. Они по заданию СБУ планировали взорвать автомобиль своей жертвы.У подозреваемых обнаружены и изъяты два радиоуправляемых самодельных взрывных устройства. Одно из них было изготовлено из доработанной противотанковой мины производства Германии, масса ее заряда на основе гексогена составляла 1,9 кг.Задержанная пособница СБУ призналась, что подготовка к теракту против одного из руководителей Крыма велась с конца января по начало февраля 2024 г.В декабре 2023 года ФСБ заявила о раскрытии в Крыму законспирированной разветвленной сети агентов украинских спецслужб, созданной под контролем Запада. Агентов планировалось использовать для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов власти, военнослужащих ВС России и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова.3 июля в ФСБ заявили о предотвращении попытки убийства главы Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый в организации покушения был задержан, им оказался гражданин России 1988 года рождения. Он был завербован СБУ и прошел на Украине специальный курс обучения.В начале мая ФСБ сообщала о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном мореХотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсантаВ Киеве признали причастность к трем терактам на территории России
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_75e17f778b7441adfba22a547064920f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
национальный антитеррористический комитет (нак)., александр бортников, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, антитеррор, безопасность
В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО

В России пресекли 419 террористических преступлений с начала СВО – Бортников

12:29 13.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Российские спецслужбы и правоохранительные органы с начала специальной военной операции предотвратили 419 террористических преступлений, которые планировали совершить завербованные украинскими спецслужбами и международными террористами злоумышленники. Об этом сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета России Александр Бортников на заседании НАК.
"С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений, которые готовили лица, завербованные международными террористическими организациями, украинскими спецслужбами", – приводит слова Бортникова РИА Новости.
Руководитель ведомства отметил, что международные террористические организации в условиях СВО активизировали вербовочную деятельность в интернете, пытаясь найти среди россиян потенциальных исполнителей террористических преступлений и их пособников.
По словам Бортникова, западные спецслужбы и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций стремятся вовлечь граждан РФ в диверсионно-террористическую деятельность.
По данным НАК, в интернете выявлено и удалено более 360 тысяч экстремистских материалов, заблокирован доступ к 70 тысячам веб-страниц.

Предотвращенные теракты в Крыму

В начале февраля в Крыму сотрудники ФСБ задержали троих граждан, подозреваемых в организации покушения на жизнь одного из руководителей Республики Крым. Они по заданию СБУ планировали взорвать автомобиль своей жертвы.
У подозреваемых обнаружены и изъяты два радиоуправляемых самодельных взрывных устройства. Одно из них было изготовлено из доработанной противотанковой мины производства Германии, масса ее заряда на основе гексогена составляла 1,9 кг.
Задержанная пособница СБУ призналась, что подготовка к теракту против одного из руководителей Крыма велась с конца января по начало февраля 2024 г.
В декабре 2023 года ФСБ заявила о раскрытии в Крыму законспирированной разветвленной сети агентов украинских спецслужб, созданной под контролем Запада. Агентов планировалось использовать для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов власти, военнослужащих ВС России и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова.
3 июля в ФСБ заявили о предотвращении попытки убийства главы Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый в организации покушения был задержан, им оказался гражданин России 1988 года рождения. Он был завербован СБУ и прошел на Украине специальный курс обучения.
В начале мая ФСБ сообщала о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море
Хотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта
В Киеве признали причастность к трем терактам на территории России
 
Национальный антитеррористический комитет (НАК).Александр БортниковНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияАнтитеррорБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02Летом часть набережных в Большой Ялте закроют на ремонт
13:46На территории нефтезавода в Краснодаре запустят сирены
13:27В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор
13:03Предотвращена диверсия Киева на газораспределительной станции
12:48Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри станет короче: нижнюю станцию закроют
12:29В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО
12:17Почему Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины
12:01В Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму
11:42Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами
11:27В Крыму выходной: когда ждать длинный уикенд
11:17Как в Крыму помогают лекарствами пациентам с редкими заболеваниями
11:03Противоминные действия в Черном море: что искали тральщики ЧФ РФ
10:31ФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесмена
10:25Беспилотники будут следить за чистотой воды в акватории Севастополя
09:55Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное дело
09:26Турецкий курорт ушел под воду
08:58Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммы
08:32Без штормовых и по фактической погоде: как работает Керченская переправа
08:17Украина проиграет: что говорят Такер Карлсон и Илон Маск
07:46Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования
Лента новостейМолния