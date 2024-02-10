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ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море

ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море - РИА Новости Крым, 10.02.2024

ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море

Патрульные корабли и авиация Военно-морского флота России отразили попытку атаки безэкипажного катера ВСУ на российские гражданские транспортные суда в... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T14:50

2024-02-10T14:50

2024-02-10T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Патрульные корабли и авиация Военно-морского флота России отразили попытку атаки безэкипажного катера ВСУ на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. Об сообщили в Минобороны.В юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины вечером 9 февраля, сообщали в Минобороны накануне. В ночь на 9 февраля пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 беспилотника), Брянской (5) и Орловской (4) областей, над территорией Краснодарского края (2), а также над акваторией Черного моря (6).Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Крым двадцатью управляемыми ракетамиРезультат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на КрымДешевая клоунада: эксперт о "беспилотных войсках" Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, черное море, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, вооруженные силы россии, армия и флот, военно-морской флот рф, беспилотные катера, новости