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Дешевая клоунада: эксперт о "беспилотных войсках" Зеленского

Дешевая клоунада: эксперт о "беспилотных войсках" Зеленского - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Дешевая клоунада: эксперт о "беспилотных войсках" Зеленского

Создание отдельных беспилотных войск в составе ВСУ с военной точки зрения не имеет практического смысла и является очередной попыткой Киева предпринять хоть... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T11:04

2024-02-07T11:04

2024-02-07T11:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Создание отдельных беспилотных войск в составе ВСУ с военной точки зрения не имеет практического смысла и является очередной попыткой Киева предпринять хоть что-то на фоне поражений ВСУ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.Президент Украины Владимир Зеленский накануне подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. В свою очередь турецкая компания Baykar заявила, что начинает строительство завода по производству беспилотников под Киевом производительностью около 120 единиц в год и рассчитывает завершить его за год, пишет Reuters. Горькие пилюли пораженияПри этом он констатирует активное применение беспилотников на поле боя и многочисленные попытки наносить удары по территории России. Создание нового рода войск может иметь целью усиление атак в отношении РФ, поскольку на линии соприкосновения ВСУ терпят поражение. Однако, по мнению военного эксперта, эта идея тоже не будет иметь системного успеха."Они пытаются проводить диверсии, но вы же видите, чтобы разговаривать с Российской Федерацией таким языком, нужен совершенно иной технологический уровень, операции совершенно иного уровня, технологически это сейчас недоступно даже странам НАТО", - считает собеседник агентства.Турецкий заводКомментируя планы турецкой компании Baykar открыть производство на Украине, эксперт подчеркивает: открытие завода анонсируют только в 2025 году, тогда как ВСУ выдыхаются уже сейчас. Несомненно, киевский режим по заказу Запада продолжит эту агонию "до последнего украинца" и конфликт не будет иметь быстрого завершения, однако печальный для Киева исход очевиден: качество украинского мобилизационного ресурса падает, поставки вооружений сокращаются, а Россия продолжает системные удары по вражеским объектам ВПК. Турецкое предприятие исключением не станет, считает Хроленко."Достаточно двух "Искандеров" и "Кинжалов", чтобы любое, даже заглубленное подземное предприятие ВПК на Украине прекратило свое существование. Учитывая проблемы западного финансирования и закономерность сокращения поставок оружия, все ресурсы украинской армии снизятся. Поэтому угроз от этого очередного театрального действа я не вижу", - заключает Хроленко.Только за последнее время Армия России разбила места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ под Одессой, разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом. Регулярно уничтожаются украинских цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов в других локациях. Тем временем правительство РФ планирует вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов, заявлял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Для систематизации производства БПЛА правительство сформирует собственную промышленную базу и программное обеспечение. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение ПутинаКак российские ракеты приближают поражение ВСУСитуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хроленко, мнения, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины), новости сво, вооруженные силы россии, россия, украина