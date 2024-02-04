https://crimea.ria.ru/20240204/situatsiya-kriticheskaya-v-kieve-zayavili-o-tyazhelom-polozhenii-vsu-1134684696.html

Ситуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ

Ситуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Ситуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ

Для украинской армии сложилась критическая ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов, заявил депутат Верховной рады Егор Чернев в телеэфире. РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T16:47

2024-02-04T16:47

2024-02-04T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Для украинской армии сложилась критическая ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов, заявил депутат Верховной рады Егор Чернев в телеэфире.Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее направил коллегам в Евросоюзе письмо, в котором сообщил, что ВСУ испытывают "критическую нехватку" артиллерийских снарядов. По его словам, российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, чем ВСУ.В середине января Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией.В то же время начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ заявил, что весной ВСУ могут снова попытаться перейти к наступлению.Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в комментарии РИА Новости Крым отметил, что у украинской армии нет никаких шансов на успешное контрнаступление в этом году, поскольку ВСУ не обладают для этого необходимыми ресурсами.Читайте также на РИА Новости Крым:Громадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяцЗалужный: мобилизация на Украине проваленаАрмия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, новости