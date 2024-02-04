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Ситуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Ситуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ
Ситуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Ситуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ
Для украинской армии сложилась критическая ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов, заявил депутат Верховной рады Егор Чернев в телеэфире. РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Для украинской армии сложилась критическая ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов, заявил депутат Верховной рады Егор Чернев в телеэфире.Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее направил коллегам в Евросоюзе письмо, в котором сообщил, что ВСУ испытывают "критическую нехватку" артиллерийских снарядов. По его словам, российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, чем ВСУ.В середине января Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией.В то же время начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ заявил, что весной ВСУ могут снова попытаться перейти к наступлению.Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в комментарии РИА Новости Крым отметил, что у украинской армии нет никаких шансов на успешное контрнаступление в этом году, поскольку ВСУ не обладают для этого необходимыми ресурсами.Читайте также на РИА Новости Крым:Громадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяцЗалужный: мобилизация на Украине проваленаАрмия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин
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всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, новости
Ситуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ

Депутат Рады заявил о критической ситуации для ВСУ из-за нехватки боеприпасов

16:47 04.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Для украинской армии сложилась критическая ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов, заявил депутат Верховной рады Егор Чернев в телеэфире.
"Мы доносим, что не собираемся сдаваться и ищем альтернативные пути, как обеспечить Украину вооружением, в частности, усиливая поддержку ЕС… Мы доносим через медиа США, что критическая ситуация на поле боя у нас из-за нехватки боеприпасов", – цитирует нардепа РИА Новости.
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее направил коллегам в Евросоюзе письмо, в котором сообщил, что ВСУ испытывают "критическую нехватку" артиллерийских снарядов. По его словам, российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, чем ВСУ.
В середине января Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией.
В то же время начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ заявил, что весной ВСУ могут снова попытаться перейти к наступлению.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в комментарии РИА Новости Крым отметил, что у украинской армии нет никаких шансов на успешное контрнаступление в этом году, поскольку ВСУ не обладают для этого необходимыми ресурсами.
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